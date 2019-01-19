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北極熊「10年挑戰」　網看對比淚崩：為了地球…請讓牠胖回來

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（圖／翻攝自Facebook社團／有點毛毛的）

▲十年前的北極熊棲地，已經看不到冰雪。（圖／翻攝自Facebook社團／有點毛毛的）

寵物小組／綜合報導

「地球只有一個」是人人耳熟能詳的口號，但當這個口號搭配上最近非常火熱的「十年挑戰」時，卻是讓人最悲傷的對比照，有網友分享北極熊的十年前後照，讓其他網友非常崩潰，疾呼「請讓牠胖回來！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

網友發起「10年挑戰」（#10YearChallenge）在社群媒體爆紅，十年說長不長，說短不短，看看我們居住的地球在這十年的變化，讓人無法再在乎自己十年來胖了還是瘦了，因為地球母親是真的變了…有網友在臉書社團「有點毛毛的」分享最殘忍的十年挑戰照，畫面中2009年的北極熊站在岩石上，身邊已經沒有任何冰雪。

下面另一張2019年的照片，北極熊身邊同樣沒有雪，不同的是，地上長出了青草、顯示地球暖化到北極熊的棲地出現植被，而北極熊瘦了，憔悴到讓人難以認出那竟是原本威嚴雄武的肉食性動物。

（圖／翻攝自Facebook社團／有點毛毛的）

▲2019年的北極熊樣子，讓見到的網友全都淚崩。

這最可悲的對比照，讓網友群起崩潰，「我根本就不在乎我這10年來有沒有變，我只在乎地球是真的已經變了⋯」「冰融化了，牠們沒有食物。我常常想像如果地球是個生物，而人類只是上面的跳蚤，我不相信什麼人定勝天，因為終究躲不過大自然的反撲。」「萬惡的人類，有一天全世界的物種都滅絕，只剩人類，那與地獄有什麼不同……」

在風靡社群的十年挑戰照中，如果可以想想自己該從哪裡做起，即使是很微小的改變，只要開始就是好的，否則總有一天，現在的北極熊就是未來的人類。

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關鍵字： 北極熊生態保育絕種十年挑戰地球暖化

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