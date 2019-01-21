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喜樂蒂見媽興奮「撒尿畫符」　網看驚呆：偷報明牌？

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▲喜樂蒂撒尿畫符報明牌。（圖／網友Wu Yi Ting授權提供）

▲汪：有慧根的人才看的懂喔。（圖／網友Wu Yi Ting授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

原來汪星人這泡尿的意義深重！新北市三重喜樂蒂牧羊犬Neo是個愛撒嬌的毛寶貝，這天馬麻要牠乖乖顧家，孤單寂寞了一整天的牠，一看到家人終於回來，便興奮到不小心漏尿，當頭痛的媽媽正在考慮怎麼處置時，竟然發現Neo撒的尿就像一道「鎮妖符」，於是趕緊拍下上傳，沒想到網友竟看出其中更驚人的事實！

馬麻Wu Yi Ting表示，當天全家人一起外出，出門讓Neo自由地在家裡走動，就在家人們打開大門的那一刻，Neo興奮地衝進懷裡嗯嗯叫，「才轉個身放包包，地上就出現一道黃色符咒，那個圖案實在是奇形怪中，所以就拿起手機拍下仔細研究。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲喜樂蒂撒尿畫符報明牌。（圖／網友Wu Yi Ting授權提供）

▲Neo：太想你們了不是故意尿尿的啦...

▲喜樂蒂撒尿畫符報明牌。（圖／網友Wu Yi Ting授權提供）

▲網友神解Neo的符咒意義。

由於媽媽知道Neo是因為太過興奮才不小心漏尿，因此沒有責怪毛孩，只是默默地拿起抹布擦乾淨，但是當她將照片PO至網路後，卻引來各方神解，有網友認為Neo是在偷報明牌，看出了「6、1、5、3」等數字；也有網友笑翻表示，「牠寫『活ㄋ一ˋ(膩)』給你看」，甚至讚賞Neo根本是書法家，很有藝術天分等，種種解讀讓飼主好氣又好笑。

其實Neo是隻很有規矩的狗狗，同時也是個沒有脾氣的狗狗，平常不會隨地大小便、任意搗蛋，也不會護食搶食，只要媽媽沒有允許牠做的事，牠絕對不會擅自亂來，就算牠吃飯吃到一半被搶碗，也只會傻傻哀怨地望著對方；而Neo和家裡的小主人也相處地非常融洽，牠總是扮演好哥哥的角色，無論小孩怎麼欺負牠，Neo也只是乖乖地任他擺佈，從來不會生氣或攻擊，非常乖巧聽話！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲喜樂蒂撒尿畫符報明牌。（圖／網友Wu Yi Ting授權提供）

▲Neo和小主人的感情非常好，畫面超有愛！

▲喜樂蒂撒尿畫符報明牌。（圖／網友Wu Yi Ting授權提供）

▲聰明乖巧的Neo在沒有得到媽媽允許前不會亂來。

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關鍵字： 喜樂蒂牧羊犬符咒明牌

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