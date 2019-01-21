肥美喵狂鑽袖口「肚子卡住」　秒變美人魚哀號：救我QQ

▲喵：來人啊！快救駕啊！（圖／臉書粉專「墨迪映像 Modi Studio」授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

誰說「頭過身就過」！台北市木柵喵星人Puki肉肉身材是牠的正字標記，這天牠趁主人不注意時，獨自在床上玩得超嗨，就在牠準備偷偷鑽出外套時，卻不小心出糗了！只見牠的肚子和屁股卡在袖口動彈不得，無論牠怎麼掙扎還是無法逃脫，瞬間變成一隻喵版美人魚，就連一旁的喵喵也看傻。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

把拔劉士瑋笑說，3歲的Puki就像個中年大叔，和家裡其他貓咪比起來特別大隻，龐大的體型常常不小心嚇到喵喵們。當時爸爸正在工作，沒想到卻突然聽到毛孩發出陣陣哀號聲，轉頭一看才發現Puki竟然被卡在外套裡，此時一旁的喵喵似乎也發現哥哥受困，擔心地望著牠卻無能為力，於是奴才馬上拿起手機錄下主子出糗的一刻，接著再趕緊上前救駕。

▲Puki的體型明顯比其他喵喵大了好幾倍XD

▲這肥美的屁屁...

奴才回想當初收編的情形，其實是Puki自己跑來家中賴著不走，心疼又無奈他不忍心趕走，於是便決定讓收編了。可能因為以前是浪浪的關係，Puki很怕餓，只要吃東西都會跑第一，喜歡和另外3隻喵喵打打鬧鬧、爭食物，但牠們感情仍然非常好，還會窩在一起睡覺呢！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲Puki：要45度拍比較顯瘦啦！

▲家裡的喵喵們感情都非常好。

▼影片為臉書粉專「墨迪映像 Modi Studio」授權提供

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