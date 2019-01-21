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主子被逼穿襪超不爽　「3秒神解」打臉奴才：想跟我鬥？

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▲貓咪3秒脫襪嚇壞主人。（圖／翻攝自「爆笑公社」）

▲喵：奴才你就這點本事？（圖／翻攝自「爆笑公社」，下同）

寵物小組／綜合報導

網友在臉書社團「爆笑公社」分享有趣影片，調皮的主人幫家裡的喵喵穿上4隻襪子，原本想看喵星人出糗，卻立馬被狠狠打臉！只見不耐煩的主子一落地，隨意甩了甩四肢，便輕輕鬆鬆把奴才穿半天的襪子脫掉，超俐落的技巧直接反將主人一軍，笑翻網友！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

許多貓咪被穿上襪子後，動作都會變得遲緩又笨拙，影片裡的主人原本似乎也是想看喵皇出糗的樣子，沒想到聰明的主子卻在3秒內破解了奴才的圈套，有如老司機般甩了甩手腳，襪子竟然就這樣被輕鬆脫掉，一旁的馬麻看傻眼，甚至笑到「蝦龜」，對於主子的行為感到非常驚奇，完全敗給牠了。

影片上傳至臉書後，網友看了全笑噴表示，「這手腳也太俐落了吧」、「動作有夠熟練XD」、「感覺上過少林寺」、「喵：白痴人類」、「林北不受控制」、「主人想看貓失能，結果被反將一軍」、「像剛回到家的我」、「休想欺負喵星人」、「笑死哈哈哈輕輕鬆鬆」、「想跟我鬥？」、「求媽媽心裡的陰影面積」、「跟我想像的不一樣啊！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

 

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