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影／基隆比特進收容所…「親人愛散步」　動保員：倒楣跟錯飼主

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實習記者吳美依／採訪報導

昨日（24日）基隆傳出比特犬攻擊流浪老狗致死的事件，引起社會關注，牠目前也已離開飼主，被沒入並安置於基隆寵物銀行（收容所）。動保員與狗狗接觸後，發現比特犬其實非常親人、可愛，但卻從未受過訓練，也呼籲飼主必須負起防範、保護寵物的責任。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼基隆比特進收容所…「親人愛散步」　動保員：跟錯飼主（圖／動保員提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

▲比特犬目前被安置在基隆寵物銀行。（圖／動保員提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲▼基隆比特進收容所…「親人愛散步」　動保員：跟錯飼主（圖／動保員提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲動保員發現狗狗其實很親人。

▲▼基隆比特進收容所…「親人愛散步」　動保員：跟錯飼主（圖／動保員提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲比特犬第一天來到收容所有些不安。

▲▼基隆比特進收容所…「親人愛散步」　動保員：跟錯飼主（圖／動保員提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲動保員發現比特犬害怕牽繩。

動保員向《ETtoday寵物雲》表示，比特犬第一天來到收容所，心情非常錯愕不安，好像一直想找人當「靠山」，雖然搖著尾巴，但看起來還是有些提心吊膽，「牠很親人、可愛，放心地讓我撫摸。」他也注意到，狗狗非常不喜歡牽繩，甚至到了有點「害怕」的地步，「散步時很開心，一股蠻勁到處衝撞，可能從來沒有受過訓練。」

▲▼基隆比特進收容所…「親人愛散步」　動保員：跟錯飼主（圖／動保員提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲比特犬放心讓動保員摸摸。

▲▼基隆比特進收容所…「親人愛散步」　動保員：跟錯飼主（圖／動保員提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲比特犬讓動保員摸頭。

動保員說，「冒著危險辨別動物的性情、行為與真相，就是我們的職責」，當他觀察到比特犬如此期待散步，一定更希望得到關心與愛，「飼主沒有教導是非對錯，讓狗狗一心想討主人開心，才會闖下大禍。有多少『行為問題』的動物被棄養在收容所，都是因為飼主自以為會教，卻不願意花錢訓練呢？」

▲▼基隆比特進收容所…「親人愛散步」　動保員：跟錯飼主（圖／動保員提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲期待散步的比特犬。

動保員感嘆狗狗實在很倒楣、跟錯主人，也請大家放心，不會施予安樂死，「我們將會多多牽牠出來散步、談談心，評估狀況並慢慢嘗試、矯正。」還開玩笑地猜想比特犬內心可能是很害怕寂寞的，若有相關訓練資格人士願意協助，也非常歡迎。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 比特犬基隆收容所牽繩

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