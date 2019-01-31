旗山醫院新進「藍眼白袍毛醫師」　還有「助理」抱牠拍照

▲醫師抱著央央一起拍照，親和力十足。（圖／央央爸爸、媽媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

實習記者吳美依／採訪報導

高雄網友瀏覽旗山醫院的官方網站時，無意間發現一位醫師抱著家中主子「央央」合影，於是將療癒畫面分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」。沒想到，大家看見喵喵身穿毛絨絨的「白袍」後全都歪樓，詢問「醫生是藍色眼睛那位嗎？」還釣出本尊現身回應。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲央央是一隻可以被拍照app辨認成人臉的貓。

▲央央是個好奇寶寶，超喜歡出門散步。

醫師向《ETtoday寵物雲》表示，他剛到旗山醫院服務時，被院方要求繳交一張照片作為宣傳用途，「我想說要活潑、有趣一些，營造親和力，所以才會抱著央央拍照。」他也提到，這孩子雖然天生聽不見，卻是個大膽的好奇寶寶，「牠很喜歡和小朋友玩耍、出門散步，總是自由自在的模樣，有時候也會主動撒嬌、討抱討摸，刷一下存在感。」

▲灰灰（右）不喜歡抱抱，所以醫師當時選擇找央央合影。

▲央央從小和哥哥灰灰一起長大。

醫師表示，調皮的央央總是捉弄哥哥「灰灰」，也常常翻箱倒櫃地胡鬧，「有一次牠去洗澡，竟然自己逃出外出籠，在店裡狂奔。」他也笑著形容喵喵就像是「狗狗、忍者和屁孩」的合體，「是一隻我行我素，活在自己世界的貓呢！」

▲央央雖然天生聽不見，個性卻隨和又樂天～

網友們看到這張有趣照片都被萌翻，紛紛留言，「還以為是獸醫XD」、「第一次看到取名字這麼正經的白貓耶！」、「白袍是連身又緊身的呢～」、「小病小痛吸貓就好了」、「麻煩領取號碼牌，掛號費是一個罐罐。」醫師和他的太太現身回應後，更引起熱烈討論，原PO也開玩笑，「央央醫師，要看診了，請準備！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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