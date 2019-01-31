ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

旗山醫院新進「藍眼白袍毛醫師」　還有「助理」抱牠拍照

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼旗山醫院新進「藍眼白袍毛醫師」還有「助理」抱牠拍照（圖／醫師央央爸爸、媽媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

▲醫師抱著央央一起拍照，親和力十足。（圖／央央爸爸、媽媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

實習記者吳美依／採訪報導

高雄網友瀏覽旗山醫院的官方網站時，無意間發現一位醫師抱著家中主子「央央」合影，於是將療癒畫面分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」。沒想到，大家看見喵喵身穿毛絨絨的「白袍」後全都歪樓，詢問「醫生是藍色眼睛那位嗎？」還釣出本尊現身回應。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼旗山醫院新進「藍眼白袍毛醫師」還有「助理」抱牠拍照（圖／醫師央央爸爸、媽媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲央央是一隻可以被拍照app辨認成人臉的貓。

▲▼旗山醫院新進「藍眼白袍毛醫師」還有「助理」抱牠拍照（圖／醫師央央爸爸、媽媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲央央是個好奇寶寶，超喜歡出門散步。

醫師向《ETtoday寵物雲》表示，他剛到旗山醫院服務時，被院方要求繳交一張照片作為宣傳用途，「我想說要活潑、有趣一些，營造親和力，所以才會抱著央央拍照。」他也提到，這孩子雖然天生聽不見，卻是個大膽的好奇寶寶，「牠很喜歡和小朋友玩耍、出門散步，總是自由自在的模樣，有時候也會主動撒嬌、討抱討摸，刷一下存在感。」

▲▼旗山醫院新進「藍眼白袍毛醫師」還有「助理」抱牠拍照（圖／醫師 央央爸爸、媽媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲灰灰（右）不喜歡抱抱，所以醫師當時選擇找央央合影。

▲▼旗山醫院新進「藍眼白袍毛醫師」還有「助理」抱牠拍照（圖／醫師央央爸爸、媽媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲央央從小和哥哥灰灰一起長大。

醫師表示，調皮的央央總是捉弄哥哥「灰灰」，也常常翻箱倒櫃地胡鬧，「有一次牠去洗澡，竟然自己逃出外出籠，在店裡狂奔。」他也笑著形容喵喵就像是「狗狗、忍者和屁孩」的合體，「是一隻我行我素，活在自己世界的貓呢！」

▲▼旗山醫院新進「藍眼白袍毛醫師」還有「助理」抱牠拍照（圖／醫師央央爸爸、媽媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲央央雖然天生聽不見，個性卻隨和又樂天～

網友們看到這張有趣照片都被萌翻，紛紛留言，「還以為是獸醫XD」、「第一次看到取名字這麼正經的白貓耶！」、「白袍是連身又緊身的呢～」、「小病小痛吸貓就好了」、「麻煩領取號碼牌，掛號費是一個罐罐。」醫師和他的太太現身回應後，更引起熱烈討論，原PO也開玩笑，「央央醫師，要看診了，請準備！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▼更多精采影音

關鍵字： 高雄旗山醫院醫生米克斯

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

女兒拜託爸爸幫貴賓擦嘴巴　下秒回傳傑作與「食蟻獸」合影

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

等爸爸買早餐！大黃狗回頭「認錯機車」　想3分突然清..

兒子送的鞋遭小白咬走一隻…他怒把另隻丟了　幾天後發..

影／刺青爸po睡姿照「有什麼主人就有什麼貓」　網笑..

獒犬大黑「咬籠狠勁嚇壞人」曾列死刑犬　3年後像小孩..

壞人食物摻玻璃浪浪吃下滿口血　祕魯警特製天才設備

新娘嫌婚禮太無聊　加了「吸喵時間」賓客都上癮融化了

二哈寶寶趴籠子酣睡！聽到「拆家啦～」秒笑醒　爸氣到..

柴柴嘴邊肉限定媽媽捏！爸爸一碰就氣噗噗咬人：不准摸..

流浪漢愛犬走丟淚崩　上百路人幫他找…最後團圓畫面暖..

影／咦今天生意不好？黑柴坐超商門口等吃　「脖子掛牌..

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

比特犬咬死浪浪飼主終生禁養狗　動保員：牠很親人倒楣..

被阿嬤碎唸小橘伸肉球封她嘴　網噴笑：是玩馬桶水那隻..

新北猴硐貓村驚爆貓瘟！　動保處：若擴散將考慮封村

貨車火燒車浪浪幼犬臉燙傷！　車主求：送牠去獸醫院我..

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94..

債主纏身！「自來貓」凌晨3點敲門　衝懷裡求收編!她..

16歲汪白內障失明3年整天沮喪...　媽發明遊戲開..

柴無辜臉端莊坐店門口等肉肉-脖子掛牌疑惑：怎麼沒人..

頑皮汪妹搗蛋被把拔修理　霸氣汪哥肉身阻擋：別打我妹

A字梯當貓跳台！「2萌監工」爬肩上緊盯　大哥狂笑場..

柯基幫鄰居「顧門」被叫回家還擺臭臉　媽傻眼：吃飯才..

萌蝸寶寶吃柚子「小嘴微張吸果肉」：咻～　網狂重播：..

貪吃喵手撐嘴邊肉　皺眉緊盯觀賞魚：什麼時候才能吃到..

東森寵物雲狂送7張東京來回機票　過年還有「現金折價..

旗山醫院新進「藍眼白袍毛醫師」　還有「助理」抱牠拍..

馬拉松路邊發現「遺棄小狗」狂顫抖　她抱起來猛跑30..

歐告過年自己加菜　過敏腫成「憂鬱豬頭」：是雞腿引誘..

手放喵皇天靈蓋...牠翻白眼「跟母星連線」　2千人..

影／新北猴硐爆發貓瘟「過年勿帶家貓」　動保處：若擴..

出意外！8厘米攝像機撞到白安　「第2場戲受傷」忍痛..

Selina約會「林明禎前男友」！　甜蜜認了心動：..

iPhone截圖手勢不直覺？「小白點」點兩下讓你圖..

從韓職打回大聯盟　泰晤士回南韓獻聲《蒙面歌王》迷倒..

全球手機出貨量下滑4.9％　蘋果慘跌逾10％、陸手..

「橄欖球、狗骨頭、鏈球」　韓國瑜妙解兩岸關係

林書豪拿11+5連5戰得分上雙　老鷹僅打半節好球狂..

大觀團體阻止醫護救治林金連　逼府給承諾、要蔡英文踹..

直擊《怒海潛將》「高壓氧多人艙」　醫：會救人捷運車..

邊吃焢肉飯邊摸！「金髮摳摳哥」貼背襲OL臀5分鐘　..

寵物動物熱門新聞

等爸爸買早餐！大狗回頭認錯機車

小白咬走一隻鞋　他把另隻丟了結..

刺青爸po睡姿照　網笑：草蝦1..

嘴邊肉限定媽捏！爸爸一碰就咬人

婚禮迎賓變吸喵　全體賓客上癮！

兇猛獒犬曾列死刑犬　3年後躺地..

壞人飯摻玻璃浪浪滿口血　警天才..

二哈聽到拆家秒笑醒　爸氣到飆罵

小狗遭棄　她抱起再跑30km馬..

柴坐超商門口等吃　脖子掛牌超Q

流浪漢愛犬走丟淚崩　上百路人幫..

買雞排遇碰瓷喵　倒腳邊比5要罐

阿公把貴賓剃成食蟻獸　女兒崩潰

創意遊戲開啟「第二汪生」　網感..

讀者迴響

熱門新聞

等爸爸買早餐！大狗回頭認錯機車

小白咬走一隻鞋　他把另隻丟了結..

刺青爸po睡姿照　網笑：草蝦1..

嘴邊肉限定媽捏！爸爸一碰就咬人

婚禮迎賓變吸喵　全體賓客上癮！

兇猛獒犬曾列死刑犬　3年後躺地..

壞人飯摻玻璃浪浪滿口血　警天才..

二哈聽到拆家秒笑醒　爸氣到飆罵

小狗遭棄　她抱起再跑30km馬..

柴坐超商門口等吃　脖子掛牌超Q

流浪漢愛犬走丟淚崩　上百路人幫..

買雞排遇碰瓷喵　倒腳邊比5要罐

阿公把貴賓剃成食蟻獸　女兒崩潰

創意遊戲開啟「第二汪生」　網感..

自來貓凌晨來叫門　她開門秒中獎

最新影片

更多

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

比特犬咬死浪浪飼主終生禁養狗　動保員：牠很親人倒楣跟錯主人

被阿嬤碎唸小橘伸肉球封她嘴　網噴笑：是玩馬桶水那隻手嗎

新北猴硐貓村驚爆貓瘟！　動保處：若擴散將考慮封村

貨車火燒車浪浪幼犬臉燙傷！　車主求：送牠去獸醫院我再回來

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面