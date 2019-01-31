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新北猴硐爆發貓瘟「過年勿帶家貓」　動保處：若擴散考慮封村

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▲猴硐貓村貓瘟！「2幼貓死亡」，動保處緊急消毒：寵物別帶來。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供。）

▲猴硐貓村爆發貓瘟，若是疫情非偶發事件，動保處將考慮封村。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供。）

寵物小組／採訪報導

瑞芳猴硐貓村傳出貓隻感染貓瘟，2隻幼貓確診死亡，新北市動保處接獲通報立即派人全面消毒，連同當地志工替部分街貓注射三合一疫苗，未來若是疫情況擴大，不排除封村的可能。動保處也呼籲，新年期間前往貓村的遊客，應加強生物安全防護，請勿觸摸餵食街貓、加強自身消毒、家貓請勿帶往貓村。

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▲猴硐貓村貓瘟！「2幼貓死亡」，動保處緊急消毒：寵物別帶來。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供。）

▲志工28日發現2隻幼貓感染貓瘟。

動保處28日接獲民眾通報，2隻剛來不久的2個月大幼貓「奇諾」與「辛巴」感染貓瘟，陳屍在當地廢棄廠房旁的木頭，由於牠們年紀尚幼，未受疫苗注射抗體保護，因此感染貓瘟病毒後會快速發病，幼貓死亡率極高。動保處及當地志工已為未施打疫苗的貓隻施打三合一疫苗，並進行大規模消毒，向當地居民宣導疾病防疫消毒的必要性，目前疫情已經控制下來，並無其他貓隻感染貓瘟，事後將會持續觀察，若是疫情並非偶發事件，「封村」將會納入考量。

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▲ 瑞芳猴硐貓村驚傳貓瘟！ 動保處:：緊急消毒防疫！請勿觸摸貓。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲動保員出動全面消毒。

動保處處長陳淵泉表示，貓村原有貓隻皆有造冊有效管理，且每年動保處皆偕同當地熱心志工為貓隻施打三合一疫苗和每季進行消毒工作，防疫機制完善，但若民眾偷偷棄養，使疾病防疫出現漏洞，將造成一場災難。近日也將加強查緝，並宣導民眾飼主責任與動物保護法規定，一旦發現棄養行為，將依動物保護法第5條第3項惡意棄養處新臺幣3萬以上至15萬以下罰鍰，絕不寬待，切勿以身試法。

▲猴硐,猴硐貓村,猴硐貓街,餵貓,世界六大賞貓景點。（圖／記者林世文攝）

▲民眾過年期間到猴硐遊玩，請問隨意觸碰和餵食街貓。（圖／記者林世文攝）

動保處表示，貓瘟為貓咪特定疾病，不會感染人或其他動物。春假期間前往貓村遊玩務必注意三點，勿觸摸餵食、加強自身消毒、家中寵物請勿帶往貓村，更勿棄養貓咪至貓村；遊客家中若有養貓，返家後衣物要記得清洗消毒，動保處及志工於景點各處放置消毒水噴灑瓶，請民眾務必加強噴灑消毒，維護自身及貓隻的健康。

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關鍵字： 猴硐新北市貓瘟街貓封村

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