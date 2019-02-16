無辜臉橘貓貼爸胸膛　深情仰頭「閉眼討kiss」網被閃瞎

▲喵：把拔～親一個。（圖／翻攝自IG@gupitaro，下同）

寵物小組／綜合報導

情人節過了怎麼還要被閃！東京超萌橘貓「Guppy（ぐっぴー）」天生無辜臉，超愛撒嬌的牠靜靜趴在把拔的胸膛，深情款款望著，當爸爸頭轉過來時，Guppy甚至閉眼伸長脖子想要討親親，眼看著把拔沒動作，牠還自己主動親上去，超萌的舉動讓網友全融化！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

日本IG@gupitaro日前PO出這段影片，愛撒嬌的Guppy非常喜歡窩在家人懷裡討摸，那雙無辜的水汪汪大眼和楚楚可憐的表情，讓人完全無法抗拒。這天牠一如往常趴在爸爸的胸膛休息，沒想到把拔頭一轉向牠，Guppy竟然馬上閉眼索吻，就像是熱戀中的小情侶般，甜蜜的模樣閃瞎眾人。

在 Instagram 查看這則貼文 （@gupitaro）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 7 日 下午 3:03 張貼

▲這眼神讓人怎麼抵擋得了啦！

影片上傳至IG後，網友們看了紛紛笑回，「好有愛喔～」、「太可愛了吧」、「別人家的貓都不會讓人失望」、「太閃了啦」、「完全融化」、「只有我注意到手手很可愛嗎」、「親愛的，我愛你」、「女主人在旁邊哭」、「連貓都在過情人節」、「好甜啊！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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