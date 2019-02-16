小女孩暖抱喵皇唱歌...深情對望超有愛　網：最萌背影

▲小女孩哄貓咪背影超有愛。（圖／翻攝自IG@hana__kitty，下同）
寵物小組／綜合報導
有小主人疼的毛孩像個寶～日本這隻貓咪就像是家人的心肝寶貝，愛撒嬌的牠這天被小主人擁入懷裡，姐姐甚至開金口唱歌給牠聽，不斷發射寵愛的眼神，還送上一個甜蜜的香吻，雖然看不到喵星人與小主人的真面目，但這一幕卻被網友喻為史上「最萌背影」！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）
IG@hana__kitty分享了這段影片，畫面中一位小女孩抱著一隻米色的貓咪，不僅寵溺地對著牠高歌，甚至一度邊唱邊搖，就像是在哄小朋友睡覺一樣，畫面超有愛，女孩看了喵喵一眼後，忍不住送上一個香吻表達愛意，而貓咪也都乖乖地待在小主人懷裡，從此也可看出小孩與毛孩間的深厚感情。
影片上傳至IG後，網友們看了全融化表示，「太可愛了吧！」、「最簡單的幸福」、「好有愛的畫面」、「這個背影我可以」、「最萌背影」、「小女孩家教一定很好」、「抱著晃一晃真可愛」、「小朋友哄小朋友」、「好療癒啊～」、「真的超可愛」、「融化了～」、「好美的一幕」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）
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