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好心人不捨浪喵病危…急call牠捐血　自家貓咪立馬變「現成老爸」

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（圖／翻攝自Facebook／RSPCA Milton Keynes & N. Bucks Branch）

▲好心的RSPCA職員帶自家的貓咪來給小浪貓輸血。（圖／翻攝自Facebook／RSPCA Milton Keynes & N. Bucks Branch）

寵物小組／綜合報導

如果是你，撿到的浪貓因為失血過多病危，送牠到醫院也救不回來，你會怎麼辦呢？這位英國RSPCA的職員並沒有乾著急，而是想到好方法，找來家裡的胖貓咪捐血救命。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

這隻可愛的小橘貓才5周大，被好心人發現孤身在一處骯髒廢墟裡，沒人知道牠怎麼出現在那裡，只知道牠性命垂危，當牠虛弱地被送到獸醫那邊時，獸醫判斷牠全身都是跳蚤、嚴重貧血，唯一的希望就是輸血，可是哪來的血呢？

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（圖／翻攝自Facebook／RSPCA Milton Keynes & N. Bucks Branch）

▲布萊恩非常幸運地獲得捐血，成功活下來。

此時，接手的RSPCA職員蘇（Sue Taft）自願讓自己的貓布萊恩（Brian）來輸血，事情很順利，小橘貓接收到布萊恩的熱血之後，順利康復、也漸漸能夠吃東西，活了下來，小貓也被命名叫「布萊恩二世」，等於是認布萊恩當乾爹。

蘇表示，這不是布萊恩第一次被她抓來輸血，牠之前也救過其他協會救援的貓咪，可說是許多貓咪的救貓恩人。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

（圖／翻攝自Facebook／RSPCA Milton Keynes & N. Bucks Branch）

▲可愛的布萊恩二世現在正在寄養家庭，等著下一個新家。

關鍵字： 英國RSPCA救援捐血橘貓

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