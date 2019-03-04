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幫圓仔添弟妹！貓熊「圓圓」進入發情期　人工受精力拼下一胎

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▲▼幫圓仔添弟妹！貓熊「圓圓」進入發情期　人工受精力拼下一胎。（圖／台北市立動物園提供）

▲大貓熊圓圓進入發情期。（圖／台北市立動物園提供，下同）

寵物小組／綜合報導

圓仔有望增添弟妹！台北市立動物園的明星大貓熊「圓圓」近日出現發情行為，出現外陰腫、蹭陰、過水、來回走動、奔跑、泡水等，228連續假期期間進入發情期巔峰，動保員繃緊神經，邀請獸醫師及多位專家一同為一年一度的大貓熊黃金繁殖期努力。

▲▼幫圓仔添弟妹！貓熊「圓圓」進入發情期　人工受精力拼下一胎。（圖／台北市立動物園提供）

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▲連假期間圓仔獨挑大梁。

大貓熊圓圓體重為110公斤，男伴團團則為119公斤，身體狀況良好。圓圓從2月18日開始進入發情期的跡象越來越明顯，動物園從各項行為指標及荷爾蒙指數等專業數值研判，3月2日已達到發情高峰，因此分別在3月1日下午、3月2日上午及3月3日清晨進行人工授精，希望能夠把握住一年一度的最佳繁殖時機。

▲▼幫圓仔添弟妹！貓熊「圓圓」進入發情期　人工受精力拼下一胎。（圖／台北市立動物園提供）

▲▼圓圓在3月1日下午、3月2日上午及3月3日清晨分次進行人工授精。

▲▼幫圓仔添弟妹！貓熊「圓圓」進入發情期　人工受精力拼下一胎。（圖／台北市立動物園提供）

連續假期中，動物園每日湧入近4萬名遊客，大貓熊館仍是最受歡迎的館舍之一。但很多眼尖的遊客或許已經發現，大貓熊館這幾天好像常常都只有可愛的「圓仔」獨挑大梁，這其實就是為了幫圓仔增添弟妹，動物園同仁得配合圓圓的荷爾蒙指數與行為樣態，機動調整大貓熊個體的活動地點。

▲▼幫圓仔添弟妹！貓熊「圓圓」進入發情期　人工受精力拼下一胎。（圖／台北市立動物園提供）

▲獸醫幫團團圓圓進行了牙齒及腹部超音波等健康檢查項目。

這次的紅娘群包括了保育員、獸醫師及多位專家，中國保護大熊貓研究中心專家周應敏高級工程師特別提供大貓熊繁殖非常寶貴的實務經驗，繁殖工作小組於3月1日下午4點先以冷凍精液，完成第1次人工授精，並在3月2日上午採得團團1.2ml的精液，同時為圓圓注入部分稀釋新鮮精液，估計內含約5億隻精蟲、活力為85％，在推估出圓圓排卵的黃金期後，再於3月3日清晨，進行第3次人工受精。

▲▼幫圓仔添弟妹！貓熊「圓圓」進入發情期　人工受精力拼下一胎。（圖／台北市立動物園提供）

▲團團準備和女伴力拼下一胎。

除了中國保護大熊貓研究中心的專家協助外，「野生動物健康照護與醫療小組」劉振軒教授與臺大醫院麻醉科孫維仁、黃啟祥醫師團隊等專家也特別到場指導，由動物園獸醫師共同完成任務。動物園獸醫師除了進行人工繁殖作業外，更把握機會為團團和圓圓進行了牙齒及腹部超音波等健康檢查項目。

關鍵字： 貓熊團團圓圓圓仔發情人工授精台北市立動物園

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