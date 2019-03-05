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苗栗母猴遭車撞又被狗攻擊　急救住院流出一團「有四肢血肉塊」

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▲苗栗母猴遭車撞又被狗攻擊　急救住院流出一團「有四肢血肉塊」。（圖／野生動物急救站）補充說明：照片中猴子的手、臉沾的是火龍果汁。

▲遭車撞又流產的猴媽媽，照片中牠的手、臉沾的是火龍果汁。（圖／翻攝自野生動物急救站）

寵物小組／綜合報導

南投野生動物急救站於228連假收到許多「病患」，其中，苗栗一隻母猴的遭遇最讓人鼻酸。這隻母猴在山區遭車撞擊，接著又被犬隻攻擊，送醫後雖然穩定了生命跡象，但卻在轉往急救站的第3天流產，右手掌、右後肢也面臨截肢，悲慘遭遇令人相當不捨。

野生動物急救站臉書粉絲專頁指出，根據目擊民眾表示，母猴遭撞後，在路面躺了4個多小時，還遭到狗攻擊，之後聯絡救援單位送到苗栗縣府委託的動物醫院。母猴剛到動物醫院時情況很糟，靠著藥物穩定了生命跡象，再由苗栗縣府農業處後送到特生中心急救站。

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母猴在急救站住院的第3天，工作人員值班清理籠舍時，發現籠內血跡斑斑，並在鋪設的毛巾內找到一團「有四隻的肉塊」，原來竟是一個胎兒，「這才發現牠是懷孕的猴媽媽！捧起這個具體而微的猴胎兒，心裡真是難過極了，如果不是經歷這一場劫難，可能現在還在媽媽的腹中安穩成長。」

獸醫師4日幫猴媽媽清創，發現牠受傷的右手掌已然壞死、發臭，右後肢沒有反應且腳掌也有傷口，這讓工作人員不禁掬起一把心酸淚，「猴媽媽未來將面對一段崎嶇的康復之路，願牠堅強渡過這個難關。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

網友們看到猴媽媽的遭遇，也感到相當難過，紛紛留言「希望猴子媽媽可以堅強度過」、「這也太悲慘了...真心疼」、「真的好悲傷」、「生命是值得被保護與珍惜的，謝謝你們，讓受傷害的動物有機會存活下來。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

關鍵字： 特生中心南投苗栗獼猴流產野生動物急救站

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