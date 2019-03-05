憨直男舉牌：認識牠嗎？「陪走失汪呆站公路2天」...奇蹟出現！

▲美國一名暖男在路邊舉牌幫狗尋找飼主，牌子上面寫著，「有誰認識這隻狗狗嗎」。（圖／翻攝自Twitter:meilintompkins）



寵物小組／綜合報導

遇到好心人幫忙在最短時間回到家。美國男子傑森日前在一條車來車往的公路，發現一隻拉布拉多犬似乎是走失了，不停在原地徘徊，他為了幫狗找家自製「尋主人啟事」，舉牌陪狗狗在公路呆站2天，超暖行徑引起廣大網友轉貼消息，最後皇天不負苦心人，奇蹟地連絡上飼主！

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▲傑森在網路上貼文幫Roxy尋找回家的路。（圖／翻攝自Jason Gasparik臉書）

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美國男子傑森(Jason Gasparik)於1日行經北卡羅來納州的一條公路時，看到草叢中有人在追著一頭大狗，下車後才得知，對方正試圖讓牠安定下來，「這隻棕色的拉拉很怕生，不太讓人靠近，但似乎很貪玩，喜歡跟在人身邊亂跑。」傑森連同路過的警員和司機，花費很長時間消耗狗狗的體力，才成功幫牠套上牽繩。

傑森帶狗到附近的動物醫院掃晶片，得知這隻調皮汪名叫Roxy，年紀大約6-8歲，但主人並未登記電話號碼，於是他在臉書發布找主人的貼文。隔天帶著Roxy回到公路，並舉起自製告示牌，希望路過的駕駛注意並分享消息，「剛開始我覺得自己就像個傻瓜，很多人以為我是騙子，但也有人詢問是否需要食物等物資，但我告訴他們，我要的只是想把消息散播出去，早點幫Roxy找到牠的主人。」

事後有網友拍下傑森的身影並分享到推特，許多人紛紛被他的暖心行為感動，接連幫忙轉貼分享。傑森在公路舉牌的第2天，便收到一則女網友傳來的陌生訊息，說她找到了Roxy的主人！對方也正在尋找愛犬。於是透過中間人的聯繫，核對過資料確認是Roxy的飼主，順利將狗交還。

傑森將好消息PO到網路分享，同時也呼籲飼主，晶片資料的完整性十分重要，「希望你們盡快更新寵物晶片的資料，要是Roxy主人有登記電話，他們也許在2小時之內就能重聚。」

▲Roxy2天後順利和家人團聚。