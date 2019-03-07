歐告黑熊走失！飼主絕望問「普化好兄弟」　隔天水溝傳來嗚嗚聲

▲歐告黑熊已經在去年離世。（圖／網友Gigi Chou提供）

寵物小組／綜合報導

好心就會有好報！網友Gigi Chou指出，過去家裡時常拿食物和水在附近「普化」無主的好兄弟；有次家裡養的黑狗「黑熊」走失，找了好幾天都沒消息，別無他法之下只好問問附近的好兄弟能否幫忙，沒想到隔天就發生神奇的事，讓她相當難忘。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

Gigi在爆系靈異公社寫道，黑熊曾遭前飼主長期關籠、毆打，老公看了不忍心，就將牠帶回家養，「黑熊非常有靈性，很乖，半夜時我們會放牠自己去散步，回來還會敲門。」她補充，所謂的敲門，就是撞鐵門，「牠很大隻，會用身體撞鐵門告訴我們牠回來了！」

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沒想到，有天黑熊出門散步後就沒再回家。Gigi和家人們緊張地到處找，找了好幾天都沒下文，讓她相當難過，擔心黑熊是被外地人給拐走了，「我們那時候住的地方比較偏僻，晚上也沒什麼人，黑熊每天出去散步，也沒什麼問題，不知道為什麼會消失。」

Gigi回憶，當時家裡樓下是個大院子，院子的圍牆大約一個人那麼高，院子的圍牆旁就是水溝，「那裡住了不少好兄弟，所以我們常常在附近普化。」她解釋，「普化」就是弄一些吃的東西跟水，捏的碎碎的，請當地土地公做主，給附近無主的好兄弟吃。

當時，家人們因為遲遲找不到黑熊而感到很失望，Gigi突然想到可以找家裡附近的好兄弟幫忙，「我就想到我們常常在附近普化，應該附近的好兄弟都認識我們跟黑熊。」於是她就到院子裡說，「我們家黑熊不見了，請幫忙我們把狗找回來。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

「神奇的事情發生了！」Gigi說完的隔天，老公下班回家時，突然聽到院子傳來非常小聲的嗚嗚聲，循聲慢慢找，竟在跳上圍牆後，發現黑熊困在約一人深的水溝中間，幸好當時水位僅到狗狗腳邊，在朋友幫忙下就救上來了。她說，事後研究了很久，仍不解黑熊是怎麼掉進水溝裡的，又是怎麼會跑到院子後面的水溝，「不過我一直覺得，是這些好兄弟幫忙把狗找回來的。」

＊《ETtoday寵物雲》提醒，放養並非現今最適合的飼養方式，路上快速奔馳的汽機車、不一定友善的陌生人、流浪狗、不乾淨的水源或飲食來源，甚至寄生蟲、傳染病，對毛孩而言都是潛在的危機，而牠們獵捕的天性也可能危害到原有生態。若毛孩喜歡外出蹓躂，建議飼主可以搭配胸背帶牽繩，一起散步走走。

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