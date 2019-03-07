見爸吃飯硬饋頭！傲嬌柴被甩開怒斜瞪　下秒「小眼神」讓媽笑翻

▲歐巴饋頭被拒絕。（圖／有點毛毛的／飼主張瑞家）

寵物小組／綜合報導

你的眼神已經出賣你囉！住在台中東區的柴柴「歐巴」這天看到爸爸在吃飯，馬上巴結地把頭饋在對方手上，希望能分到一口，殊不知卻被爸爸拒絕，牠只好一臉不屑地轉頭。不過，歐巴下秒卻用帶有渴望的「小眼神」偷偷往後瞄，讓目睹這一幕的媽媽笑翻了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

請繼續往下閱讀...

▲歐巴本來一臉不屑，下秒卻用斜眼偷瞄，藏不住想吃的心情。（圖／有點毛毛的／飼主張瑞家）

媽媽張瑞家在臉書社團「有點毛毛的」寫道，「看到拔拔在吃飯趕緊潰逃在拔拔手上，拔拔不讓牠潰逃牠也不屑用斜眼偷瞄。歐巴：哼！我根本不稀罕但是眼睛很稀罕。」畫面中，歐巴將下巴靠在爸爸的手臂上，不料爸爸斜眼一看後，輕輕抖了手臂一下，示意要牠起來，歐巴只好轉移陣地，改饋在玻璃桌上，但又經不住誘惑，偷偷用斜眼往爸爸的方向瞄，最後如願以償獲得一小塊豆腐，不過牠傲嬌的臉蛋上看不出任何喜悅。

網友們看了影片紛紛笑說，「眼睛出賣了你的心」、「匱桃好好笑喔！牠的眼睛超像人的很特別」、「來塊肉啊～什麼豆腐～」、「歐巴，你的眼睛背叛了你的心⋯」、「眼部表情太可愛了」、「哈哈…眼神很有戲」、「 歐巴很有個性喔！」、「只有我覺得歐巴的表情原來是學拔拔的嗎？」

事實上，歐巴很會用斜眼看人，日前媽媽太晚回家，牠就氣到撇頭斜眼，一邊坐在沙發上「嗷嗚嗷嗚」地碎碎唸，讓媽媽哭笑不得問牠「你幹嘛？生氣什麼？」沒想到傲嬌的歐巴不理人，繼續對著空中抱怨，最後媽媽請牠小聲一點，牠才漸漸降低音量。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▼更多精彩影音。