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頭、背挖出BB彈！南屯浪浪遭惡意綁炮炸傷　離世前找人撒嬌討摸

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浪浪遭綁炮炸傷，離世前找人討摸。（圖／Dogs In Care 嘉義王媽媽狗園副園長提供）

▲遭人用鞭炮大面積炸傷的浪浪，在離世前仍相信人類。（圖／Dogs In Care 嘉義王媽媽狗園副園長提供）

記者吳鎮良／採訪報導

台中市的民眾日前在軍福六路發現一隻身負重傷的流浪狗「香菸」，南屯收容所接獲通報後趕緊前往現場將狗狗帶回安置。獸醫師發現浪浪的背部有多處「穿刺傷」，而且大面積潰爛長肉芽的都是脖子及上背部，醫院判斷疑似是被鞭炮所炸傷。治療數天後，狗狗仍不幸離世。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

Dogs In Care嘉義王媽媽狗園副園長看到臉書上的貼文後，趕緊致電詢問狗狗的狀況。他說，「一開始考量手邊救援的孩子太多，壓力很大，想說文章被標很多救援團體，應該會有人去救，結果2/27晚上接到收容所獸醫告知，狗狗根本沒人救，收容所願意把這孩子留給我，我2/28早上趕至南屯收容所，領這孩子回來嘉義就醫。」

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浪浪遭綁炮炸傷，離世前找人討摸。（圖／翻攝自Facebook／Dogs In Care 嘉義王媽媽狗園）

▲打入「香菸」體內的塑鋼BB彈。（圖／翻攝自Facebook／Dogs In Care 嘉義王媽媽狗園）

浪浪遭綁炮炸傷，離世前找人討摸。（圖／Dogs In Care 嘉義王媽媽狗園副園長提供）

▲「香菸」身上的大面積傷口。（圖／Dogs In Care 嘉義王媽媽狗園副園長提供）

獸醫生當時從狗狗頭部及背上，陸續挖出多顆塑鋼BB彈，而且彈孔都卡的很深層，猜測是當事人使用加壓瓦斯槍或CO2槍射出來的力道，才有辦法把塑鋼子彈卡進背上的肌肉層裡。到了第3晚，獸醫將最後一顆BB彈從浪浪身上取出後，也因為非常擔心牠的狀況，不敢下班回家，於是在醫院守著。

副園長上周在個人臉書專頁開直播，讓關心「香菸」的網友看看現在狗狗的狀況。畫面中可以看到，術後的浪浪頭上戴著伊莉莎白頸圈，一臉虛弱的躺在靜養籠裡；只見牠看到有人靠近，還是使勁地撐起身體要給人撒嬌摸摸，眼角也默默地留下了兩行淚水。

不幸的是，「香菸」已悄悄地成為天上的小天使，副園長由衷感謝網友這段時間對香菸的關懷及祝福，也謝謝許多善友將善款轉讓給其牠落難的孩子。

浪浪遭綁炮炸傷，離世前找人討摸。（圖／Dogs In Care 嘉義王媽媽狗園副園長提供）

▲▼虛弱的「香菸」看到有人看牠，撐起身子要找人討摸摸。（圖／Dogs In Care 嘉義王媽媽狗園副園長提供）

浪浪遭綁炮炸傷，離世前找人討摸。（圖／Dogs In Care 嘉義王媽媽狗園副園長提供）

副園長希望能和《ETtoday寵物雲》的讀者們宣導，「1.不放養要絕育，養毛孩不是給口飯就好，母犬沒結紮在路上跑等同一顆炸彈。2.養了就要對牠負責、不離不棄。3.重症犬不要通報收容所，收容所獸醫並不是不願意治療，而是政府不配經費跟設備，有專業知識但不配武器無後援要怎麼打戰。4.有些未被管制但具有殺傷力的配備容易取得，但無法言語的動物仍然會痛的好嗎？如果『香菸』不接出來，沒人知道牠曾經歷過什麼，就只能很悲慘孤單的在收容所離世......。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

稍晚接到醫生通知⋯南屯收容所救援的孩子「香菸」目前狀況很危險不吃不喝⋯才剛跑完救援趕快衝來看牠⋯且有血便⋯最誇張的是⋯醫生告知香菸的傷不止是被惡意綁炮炸傷，且在牠頭部，背上都有挖出BB彈⋯真的是有夠王八蛋⋯ 請大家ㄧ起幫幫這孩子好嗎？ 本人目前還好幾隻救援的重症犬住院治療中 ——————————————————————— 贊助體無完膚還進了收容所的孩子醫療費 （可ATM、信用卡、超商） https://p.ecpay.com.tw/9F5D5 請於綠界的『#留言』指定給「香菸」 ——————————————————————— 「香菸」228從收容所接出進醫院第一天 https://www.facebook.com/100014447029181/videos/556259364865626

鄭又瑋發佈於 2019年3月1日 星期五

關鍵字： 嘉義王媽媽狗園狗狗浪浪台中市南屯收容所

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