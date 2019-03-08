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愛犬過世夢到菩薩旁多2隻小狗！　叔公撿到牠甜回：小黃回來了

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小黃狗牽手。（圖／CC0圖庫／Pixabay）

命中注定要再來當叔公的孩子。（示意圖／免費圖庫／Pixabay）

寵物小組／綜合報導

電影《為了與你相遇》的翻版！一名張姓網友指出，家中飼養的狗狗，在一場意外中不幸去世，讓叔公難過到悲慟不已，某天睡覺時夢見菩薩旁有兩隻小狗，一隻是小黃、另一隻是幼犬，沒想到過沒多久，就在田裡撿到一窩小狗，只留下外表跟小黃相似的狗狗，其餘都送養，未料汪汪的一舉一動就跟過世小黃一樣，彷彿注定要再來當老人家的小孩。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

張姓網友日前在臉書社團「爆系故事館」分享親戚與忠犬的奇妙緣分，原本家中飼養的寵物都會陪叔公到田裡工作，可是有天老人家出門時，右邊眼皮卻不停跳動，而汪汪也沒像往常一樣在門口等待，一開始家人以為狗狗先跑去田裡，但直到晚上都沒有汪汪蹤影，讓叔公擔心地食不下嚥。隔日，鄰居跑到田裡跟老人家說，小黃口吐白沫倒在田溝中，當下令自責的叔公難過到站不起來。

請繼續往下閱讀...

晚上叔公躺在床上時夢到觀音菩薩，不過神明旁多了兩隻小狗，一隻是小黃、另一隻是還沒開眼的幼犬，神明說，「小黃的任務已結束，接下來的劫數要靠自己去化解度過。」某天不戴安全帽的叔公，這天竟自己主動戴上，然後騎車到田裡工作，卻一個不小心摔車，還好戴著安全帽只有手輕微骨折，不然後果不堪設想。

過幾天叔公再到田裡巡視時，發現有5隻剛出生的小狗，4隻分別送養給鄰居，只留下一隻小黃狗，而這時叔公甜笑著說，「小黃回來了」。張姓網友指出，後來聽說這隻狗的行為舉止和過世小黃一模一樣，可能是叔公的愛感動上天，讓他終於盼到孩子回家。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 叔公緣分小孩

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