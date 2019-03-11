腳底按摩太蘇湖！　聖上「斜眼抗議→爽翻白眼」

▲泡麵師傅「獨家腳底按摩」，讓飯糰爽到翻白眼。（影／Instagram帳號「xx3311_cat」授權）

實習記者吳美依／採訪報導

嘴巴說不要，身體倒是挺誠實的呢！橘貓「泡麵」是一個稱職的好哥哥，這天一如往常地幫弟弟「飯糰」理毛，當牠舔到「腳」的時候，對方立刻縮了回去，還瞇瞇眼、露出有點抗拒的表情。可是，享受「腳底按摩」的小虎斑不一會兒就「投降」了，不但放鬆地開起了掌花，還舒服到「瞬間翻白眼」，讓在一旁拍攝的飼主思涵當場笑翻。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





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▲飯糰被哥哥舔毛，舒服到翻白眼啦～（圖／Instagram帳號「xx3311_cat」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

思涵接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，家裡開餐廳，2隻毛孩也每天跟著上、下班，但是每到營業尖峰時段，都會讓貓貓暫時到玻璃櫃的窩裡面休息，影片中的搞笑畫面，也正是在這段時間拍攝。她開玩笑地說，「飯糰其實沒有這麼愛幫自己洗澡，反而是泡麵很喜歡舔弟弟，可能是覺得牠很髒吧！」

▲飯糰粉嫩嫩的肉球！

▲飯糰超愛吃，有一次還叼走雞腿。

思涵形容飯糰「很像狗」，「牠在狗年出生，對吃的都超有興趣，有一次還把雞腿叼走！」她提到，兄弟倆以前都是浪浪，前後來到家裡，個性也大不相同，「泡麵很大膽、鬼靈精怪，不太貪吃，偶爾才願意給抱。飯糰膽小怕生，但是很『夭鬼』，最喜歡翻肚肚。」她說，主子們其實都非常乖巧，不會隨便搗亂，甚至會等門，「每天認真上班，就像是店裡的招財貓一樣呢！」

▲哥哥泡麵個性大膽，時常幫弟弟舔毛。

▲弟弟飯糰比較怕生，但對熟人就很撒嬌。

這則「形象崩壞」的影片被分享到臉書社團「愛貓聯盟」後，讓許多網友瞬間笑噴，紛紛留言，「貓咪的各種PLAY（大誤」、「喵星人真是『出頭』很多！」、「太誇張啦～極致翻白眼！」、「還開掌花XD」、「腳底按摩師傅要失業了！」、「專業的肉球舌尖按摩服務～」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲2主子每天都會陪家人上、下班，宛如店裡的招財貓。

▲泡麵、飯糰感情好好～

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