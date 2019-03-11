ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

腳底按摩太蘇湖！　聖上「斜眼抗議→爽翻白眼」

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲泡麵師傅「獨家腳底按摩」，讓飯糰爽到翻白眼。（影／Instagram帳號「xx3311_cat」授權） 

實習記者吳美依／採訪報導

嘴巴說不要，身體倒是挺誠實的呢！橘貓「泡麵」是一個稱職的好哥哥，這天一如往常地幫弟弟「飯糰」理毛，當牠舔到「腳」的時候，對方立刻縮了回去，還瞇瞇眼、露出有點抗拒的表情。可是，享受「腳底按摩」的小虎斑不一會兒就「投降」了，不但放鬆地開起了掌花，還舒服到「瞬間翻白眼」，讓在一旁拍攝的飼主思涵當場笑翻。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲腳底按摩太蘇湖！聖上瞇眼抗議→「爽到升天」還翻白眼（圖／Instagram帳號「xx3311_cat」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

請繼續往下閱讀...

▲飯糰被哥哥舔毛，舒服到翻白眼啦～（圖／Instagram帳號「xx3311_cat」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

思涵接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，家裡開餐廳，2隻毛孩也每天跟著上、下班，但是每到營業尖峰時段，都會讓貓貓暫時到玻璃櫃的窩裡面休息，影片中的搞笑畫面，也正是在這段時間拍攝。她開玩笑地說，「飯糰其實沒有這麼愛幫自己洗澡，反而是泡麵很喜歡舔弟弟，可能是覺得牠很髒吧！」

▲腳底按摩太蘇湖！聖上瞇眼抗議→「爽到升天」還翻白眼（圖／Instagram帳號「xx3311_cat」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲飯糰粉嫩嫩的肉球！

▲腳底按摩太蘇湖！聖上瞇眼抗議→「爽到升天」還翻白眼（圖／Instagram帳號「xx3311_cat」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲飯糰超愛吃，有一次還叼走雞腿。

思涵形容飯糰「很像狗」，「牠在狗年出生，對吃的都超有興趣，有一次還把雞腿叼走！」她提到，兄弟倆以前都是浪浪，前後來到家裡，個性也大不相同，「泡麵很大膽、鬼靈精怪，不太貪吃，偶爾才願意給抱。飯糰膽小怕生，但是很『夭鬼』，最喜歡翻肚肚。」她說，主子們其實都非常乖巧，不會隨便搗亂，甚至會等門，「每天認真上班，就像是店裡的招財貓一樣呢！」

▲腳底按摩太蘇湖！聖上瞇眼抗議→「爽到升天」還翻白眼（圖／Instagram帳號「xx3311_cat」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲哥哥泡麵個性大膽，時常幫弟弟舔毛。

▲腳底按摩太蘇湖！聖上瞇眼抗議→「爽到升天」還翻白眼（圖／Instagram帳號「xx3311_cat」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲弟弟飯糰比較怕生，但對熟人就很撒嬌。

這則「形象崩壞」的影片被分享到臉書社團「愛貓聯盟」後，讓許多網友瞬間笑噴，紛紛留言，「貓咪的各種PLAY（大誤」、「喵星人真是『出頭』很多！」、「太誇張啦～極致翻白眼！」、「還開掌花XD」、「腳底按摩師傅要失業了！」、「專業的肉球舌尖按摩服務～」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲腳底按摩太蘇湖！聖上瞇眼抗議→「爽到升天」還翻白眼（圖／Instagram帳號「xx3311_cat」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲2主子每天都會陪家人上、下班，宛如店裡的招財貓。

▲腳底按摩太蘇湖！聖上瞇眼抗議→「爽到升天」還翻白眼（圖／Instagram帳號「xx3311_cat」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲泡麵、飯糰感情好好～

▼更多精采影音

關鍵字： 米克斯翻白眼

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

拍全家福中還沒說可以動！　柴媽一個眼神小柴立刻坐好

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

他拿網探出6樓窗「瞬間鏟起」受困浪浪　網：心臟都麻..

連日陰雨…浪浪縮玉米田「全身溼透＋發抖」只為等一餐

癱貓駕輪椅「咕溜甩尾」超會跑　最愛玩「你丟我撿」

汪對門嚶嚶哭找「散步神物」　斜眼偷瞄：媽咪上當沒？

車子高速輾過…小黃狗「毛皮被扯掉」　整條尾巴掉路邊

影／媽呀～你怎沒嘴巴？聖上被嚇傻　揮拳狂毆「Hel..

坐著愛睏…乖柴陪嬤看電視「背對背度估」網笑：長好像

三花浪「口鼻被削掉」上顎全沒了　見愛爸大聲哭：好痛

焦慮10歲柴被領養→愛笑「白男孩」　她「一席話」暖..

口腔潰爛狂吐1個月　三花遭退養「自殘拔毛」只想等死

真實版鱷魚桌遊！觸碰牙齒機關　「蛀蟲貓」衝出咬人：..

頑皮柴翻廁所垃圾桶撒滿地　見姐回家...躲神桌狂抖..

瀕臨絕種危機！僅剩不到70隻 超萌台灣白海豚現身嘉..

攝影機前謎樣生物用2黑洞狂聞　豬鼻汪眼距超開馬麻：..

問要不要吃飯柴妹秀氣回：豪～　馬麻啟動「音量控制」..

肉球喵癱媽大腿睡到「嘴巴漏風」　翻白眼叫不醒.....

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃..

好餓！貓貓狂聞老爸「邪惡炸物袋」　牠閉眼吃空氣....

貪吃柴討食不成把拔說關鍵字　牠氣到咬沙發：哪有這樣..

臘腸犬小短手狂揮「虔誠拜拜」 網笑：請神明保佑多..

聽到哥哥飆高音！月月仰頭自帶「快斷氣警報」　斜眼偷..

嘴邊肉被調戲！　聖上冷笑發射死亡光波：看你要玩多久

壽山動物園將爭取經費迎接貓熊　盼進一步讓民眾關心本..

腳底按摩太蘇湖！　聖上「斜眼抗議→爽翻白眼」

黑狗遭撞跌落水溝「後肢癱瘓」悲鳴　徐文良：當流浪狗..

坐車去復健囉！　癱汪趴窗邊「燦笑看風景」曬太陽就好..

7.2KG橘貓「整個餐桌都扛來」　飛機耳無辜討吃：..

越跑死越慘！　動物血滴子「山豬吊」扯爛狗腿白骨外露

大貓熊「融融雄雄」命名原因曝光！徐沛：人要交流、動..

影／311震後帶出1400隻貓狗！　中谷百里隔8年..

財訊／緯穎大爆發　緯創持股卻減半的祕密

新光三越「插畫家市集」開張　波胖、熊超人把信義區變..

遠見／教育新南向政策變調　從四贏變全輸？

薛承泰／民進黨反「四」不反「核」

他用「音樂」寫薰法香心得...

先探／特斯拉出怪招　供應鏈怎麼接招

未來Family／矽谷教父前史丹佛校長漢尼斯：培養..

宜蘭鐵路高架邁大步　縣府3個月內提出再補充案

機車發不動崩潰！隔壁男「吐7字真相」…人妻糗爆：差..

讓漢寶溼地美麗　彰化千人淨灘清出3噸多垃圾

寵物動物熱門新聞

叮嚀臨終喵「當小孩」　二寶剃頭..

養狗後朋友減少！　她PO照問原..

芭蕾舞姿打嗑睡　喵皇睜眼露殺氣

拆家比二哈殘暴　她從破沙發拉出..

火車上吃肉包　隔壁笑容逐漸母湯

奴才忘帶鑰匙　轉頭見聖上鄙視眼..

鸚鵡染毒　一天狂嗑40次罌粟

爸戴頭套扮汪星人　柯基嚇到精神..

Google街景出現「陰魂不散..

15歲柴回歸寶寶期　臉埋媽懷甜..

萌妹被搶玩具大哭　貓傻眼：還你

奶狗遭刺痛到哭叫　媽媽跟著悲鳴

大狗佔門睡覺？　她一看竟是美洲..

超溫馨！98歲阿嬤偷甩逗貓棒逗..

讀者迴響

熱門新聞

叮嚀臨終喵「當小孩」　二寶剃頭..

養狗後朋友減少！　她PO照問原..

芭蕾舞姿打嗑睡　喵皇睜眼露殺氣

拆家比二哈殘暴　她從破沙發拉出..

火車上吃肉包　隔壁笑容逐漸母湯

奴才忘帶鑰匙　轉頭見聖上鄙視眼..

鸚鵡染毒　一天狂嗑40次罌粟

爸戴頭套扮汪星人　柯基嚇到精神..

Google街景出現「陰魂不散..

15歲柴回歸寶寶期　臉埋媽懷甜..

萌妹被搶玩具大哭　貓傻眼：還你

奶狗遭刺痛到哭叫　媽媽跟著悲鳴

大狗佔門睡覺？　她一看竟是美洲..

超溫馨！98歲阿嬤偷甩逗貓棒逗..

311地震8週年　她與獲救柴犬..

最新影片

更多

真實版鱷魚桌遊！觸碰牙齒機關　「蛀蟲貓」衝出咬人：抓到啦～

頑皮柴翻廁所垃圾桶撒滿地　見姐回家...躲神桌狂抖秒露餡

瀕臨絕種危機！僅剩不到70隻 超萌台灣白海豚現身嘉義布袋港　

攝影機前謎樣生物用2黑洞狂聞　豬鼻汪眼距超開馬麻：這誰啦？

問要不要吃飯柴妹秀氣回：豪～　馬麻啟動「音量控制」秒變大聲

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面