「小隻媽媽」推嬰兒車遛17kg狗　路上婆媽開罵：狗靠寶寶太近！

▲媽媽獨自推嬰兒車又遛狗，常遭路上婆婆媽媽碎念。（圖／有點毛毛的／網友黃文瑄）

寵物小組／綜合報導

「邊遛狗邊推嬰兒車是有什麼問題嗎？」媽媽黃文瑄在臉書社團「有點毛毛的」抱怨，每次帶著4個月大的兒子和毛孩一起出門，就會被路上一些婆婆媽媽指責「很危險」，也曾被人竊竊私語「一個人帶狗又帶嬰兒出門」，令她相當無奈，「其實我覺得這樣很幸福啊！2個都是我的寶。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

黃文瑄表示，因為家裡只有老公跟她2人，沒有其他人可以幫忙顧小孩，加上狗狗每天早晚一定要出門散步上廁所，所以自兒子滿月後，她就開始每天帶著一寶一狗出門。沒想到，路上婆婆媽媽見狀，總是情緒激動地出聲指責「狗靠寶寶太近」、「狗暴衝翻車了看妳怎麼辦」、「現在的年輕媽媽都不懂的怎麼保護寶寶」等等，甚至還曾因自己長得有點像外國人，而被人指指點點說「只有外國人敢這樣一人帶狗又帶嬰兒出門」。

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黃文瑄猜想，可能因為自己只有157公分，比較矮小，加上又獨自推嬰兒車、拉著一隻17公斤的狗狗，難免會讓婆婆媽媽們擔心「hold不住」，「但可以跟我好好說，不需要到責罵的態度吧？」此外，也有人建議「不要牽狗」、「讓牠自己走」，讓她超傻眼，「拜託！如果牠跟別的狗打起來或叫不回來，我還得把我兒子放一邊去抓狗看怎麼抓！」

網友們看了紛紛留言，「關她們什麼事」、「一次溜2隻很棒啊」、「這樣很幸福啊」、「很棒啊！2個孩子都出去走走，媽媽順便散散心」、「毛孩和屁孩絕配好嗎？那些人懂什麼！！！」、「辛苦的媽媽，台灣多餘關心的路人真的好多啊囧」、「毛女兒會很配合你們的腳步就好了！不用管別人吧！外出本來就要用牽繩！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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