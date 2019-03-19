台日合作保育黑面琵鷺！　4寶回動物園定居…「出關」萌趣排排站

▲4隻黑面琵鷺於1月8日晚間抵台。（圖／台北市立動物園提供，下同）

寵物小組／綜合報導

黑面琵鷺「跨國保育」計畫已啟動！台北市立動物園將參與林務局的「野生動物救傷收容計畫」，將不適野放的黑面琵鷺「Happy」送至日本東京「多摩動物公園」，希望能夠讓牠復育下一代。經過努力後，Happy繁衍成功，日方特地挑選2公2母圈養的新生鳥寶寶，送到台灣定居。

4隻黑面琵鷺在1月初來台，過了1個月檢疫期後，在2月16日進入生態鳥園。新來的「保育大使」儘管到了自然度頗高的園地，還是相當警戒，保育員先將牠們安置在半隔離的空間，希望跟其他鳥類保持距離後，能讓牠們減少壓力，慢慢適應新家。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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2月底時，黑面琵鷺們已能「出關」，雖然偶爾遊客太熱情，牠們會受到驚嚇，但已較先前顯得自在許多。保育員表示，「目前牠們還算穩定，採食狀況良好，特別喜歡待在鳥園中的沙浴區和水池邊，剛好符合牠們『在淺水灘捕食』的生態特性。」

動物園官方也提醒民眾，參觀生態鳥園時不能使用閃光燈拍照，也不能攀爬欄杆及輕聲細語，另外，由於園內動物都有專業食譜配合餵食，因此也不要私自餵食動物，只要靜靜觀察，動物們就都能展現最自然的姿態。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲2002年底，受傷的黑面琵鷺被送到台北市立動物園治療。

▲從小在日本長大的黑面琵鷺，也能接受台灣食物。

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