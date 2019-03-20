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溼答答小橘貓縮牆角虛弱喵叫　好心人寒風中搶救…復原後超萌！

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▲「溼答答小橘貓」縮牆角虛弱喵喵叫　好心人寒風中搶救。（圖／新北市動保處提供）

▲小橘貓剛被帶回動保處虛弱的模樣。（圖／新北市動保處提供）

寵物小組／綜合報導

新北市土城區有隻小橘貓年初時全身溼答答地縮在路邊，好心人見狀趕緊將牠撈起並送交頂埔消防隊，隊員看到小貓虛弱的樣子，便緊急通知動保處動物救援中心。小橘貓經過動保處毛寶貝醫療中心緊急輸液與治療，幸運撐過了危險期，現在也找到了一個幸福的家。

新北市動保處指出，民眾在路旁發現全身濕答答的小橘貓，但觀察一段時間後，卻沒看到貓媽媽出現餵食照顧，他見小貓縮在牆角無力地喵喵叫，便將牠帶到土城區頂埔消防隊。動保處動物救援中心接到消防隊通知後，趕緊接手幫忙這隻狀況不好的小可憐，並由動保處毛寶貝醫療中心獸醫師進行診治。

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▲「溼答答小橘貓」縮牆角虛弱喵喵叫　好心人寒風中搶救。（圖／新北市動保處提供）

▲毛寶貝醫療中心為小橘貓輸液打點滴。（圖／新北市動保處提供）

當小橘貓送進動保處時，呈現全身無力非常虛弱的模樣，也幾乎叫不出聲音了。毛寶貝醫療中心莊子昇獸醫師判斷，小橘貓大約1個月大而已，因為濕冷天氣而有失溫脫水的情形，全身又冷又餓，繼續下去會有生命的危險，便急忙幫牠開起保溫燈保暖，同時進行輸液補充營養跟水份。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

然而，小貓因為年齡太小、身體又太虛弱，即使已經進行治療，仍是處在危險期，大家都不知道牠能不能撐過來。所幸，經過大約1個星期特別加護，小橘貓狀況穩定下來，也恢復同齡小貓應有的好動調皮，之後在中和動物之家安置3天，很快就遇到了有緣的認養人。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲「溼答答小橘貓」縮牆角虛弱喵喵叫　好心人寒風中搶救。（圖／新北市動保處提供）

▲小橘貓經過醫療在動物之家等待認養。（圖／新北市動保處提供）

▲「溼答答小橘貓」縮牆角虛弱喵喵叫　好心人寒風中搶救。（圖／新北市動保處提供）

▲新北市動物救援中心。（圖／新北市動保處提供）

動保處時常遇到各式各樣的救援任務，常見的像是動物車禍重傷、樓頂涵洞受困等等，此外也有外傷、墜樓、中毒、失溫脫水、年老生病，甚至是黏鼠板、虐待等案件。動保處表示，這些任務都需要機警熱心民眾在第一黃金時間通報，以這隻小橘貓為例，就是在民眾與政府協力之下，才一起守護了一條小生命。

＊若在新北市發現需要救援的動物，請撥打新北市動物救援中心專線：2959-6353。

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關鍵字： 新北市動保處新北市動物救援中心救援橘貓

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