1.1KG短腿汪送養2個月「暴風抽高」　中途媽愣3秒落淚：好驚喜...

▲當年短腿的狗狗到了新家後暴風抽高，讓中途媽看了很感動。（圖／Facebook「小熊&胖丁」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者吳鎮良／採訪報導

米克斯的驚喜程度，實在真不是蓋的！新竹市的飼主Chia Chen去年從收容所領養了3隻米克斯狗狗，並且在半年內都幸運地陸續幫毛孩子們找到了新家。日前她看到新飼主傳一張狗狗的近況照，讓她當下愣了3秒後感動地爆哭，因為當初才1.1公斤的毛孩現在不僅暴風抽高，體重也超過20公斤，讓她忍不住驚呼，「好驚喜...」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主Chia Chen日前在臉書寵物社團「米克斯傳奇」PO出一張照片，畫面中左邊的「弟弟」是去年（2018年）還在等家的模樣，當時體重才1.1公斤，短短的小腿搭配奶茶色的毛髮，看起來格外可愛；而右邊的照片則是找到家的近況照，只見牠臉蛋依舊稚氣，但四肢明顯抽高，身形也變壯了許多，仔細一看彷彿還有胸肌呢！

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▲「弟弟」外型可愛，個性膽小。（圖／Facebook「小熊&胖丁」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲藏好的高麗菜被貪吃的弟弟叼出來啃。（圖／Facebook「小熊&胖丁」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



照片中的狗狗以前叫做弟弟，有了新家後現在改名為丹丹，中途愛媽看到牠的近況照都開心的說，「送養的孩子長大了，原本以為牠會是小短腿，殊不知...好驚喜！」丹丹雖然外型可愛，但個性非常膽小，若是在外面玩耍，都只想黏在中途媽旁邊，看到陌生人也會躲，幸運地在今年（2019年）1月5日找到新家，現在有3位狗姐姐一起照顧喔！

Chia Chen當初從收容所領了3隻浪浪回來，想替躲過安樂的牠們找一個永遠的家，陸續在愛犬的臉書粉專「小熊&胖丁」PO出認養貼文，結果哥哥和弟弟的詢問度很高，妹妹的詢問低非常低，不過唯一詢問的那一位，一看到妹妹就很喜歡，很快就將牠帶回家了，於是妹妹是3隻中途毛孩當中最快找到幸福的一位。

▲突然沒了3隻毛孩的「廁所守護」，讓中途媽有些不習慣。（圖／Facebook「小熊&胖丁」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲胖丁（左一）和小熊（左二）一起照顧新成員。（圖／Facebook「小熊&胖丁」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



Chia Chen表示，「哥哥弟弟在我們家時間大概有半年，感情非常好，一起吃飯、一起睡覺、一起搞破壞，因為弟弟很怕生，加上被退養過，所以我很希望牠們能一起送養，只是似乎沒有人有意願一次領養2隻，最後不得已分開送養。弟弟（改名：丹丹）現在有3位狗姐姐，哥哥（改名：楊楊）有一位狗哥哥，現在3兄妹都過得很幸福喔！」

弟弟（丹丹）的成長比對照在臉書不到2小時，就突破2千個按讚數，許多人看完都留言表示，「腳好長、好帥！」、「真可愛的孩子」、「米米驚喜包」、「哇哇！！酷哥」、「逆天長腿」、「頭好像key上去的」、「這臉+那腿，太違和了啦！」、「狗大18變」、「現在變成麻豆了呀」、「小時候短不是短」。

▲兄弟倆一起吃飯、一起睡覺、一起搞破壞。（圖／Facebook「小熊&胖丁」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲哥哥（右）在1月27日成功送養，弟弟（左）則是在1月5日。（圖／Facebook「小熊&胖丁」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



還有些一路看著弟弟（丹丹）長大的網友則說，「弟弟看起來成熟了，哥哥臉看起來還好稚氣喔」、「跟假爸爸長的不一樣了ㄟ」、「看著牠們長大好感動」、「好久沒看到牠了！真的長大了！應該過的很開心，真替牠開心」、「好久不見原來是找到家了」、「『丹丹』就是以前膽小怕生的『弟弟』現在整個看起來有自信」、「弟弟從憨憨的小短腿變超模腿」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲哥哥的近況照。（圖／Facebook「小熊&胖丁」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲弟弟剛到家時，紛紛被網友笑說是胖丁（左）在外面偷生的。（圖／Facebook「小熊&胖丁」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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