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藍貓睡一半驚醒！「黃金右臂」強掰奴才大腿　5秒後累癱眼神死

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藍貓強掰奴才大腿，累癱眼神死！（圖／翻攝自抖音APP用戶@117624622）

▲藍貓和爸拔一起在客廳睡覺，但睡到一半覺得位置怪怪的。（圖／翻攝自抖音APP用戶@117624622）

寵物小組／綜合報導

「奴才，你腿能不能合一點啊！」抖音APP用戶@117624622有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有隻俄羅斯藍貓這天和爸拔一起在客廳沙發上睡覺，但是睡到一半時，牠覺得爸拔的腿張太開了，於是撐起身子用右前肢奮力向內拉，無奈5秒鐘過後便自行宣告失敗，攤平在腿上露出眼神死的表情。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

蔡姓網友日前在臉書寵物貓社團轉貼這段視頻，並以貓咪的口吻說道，「睡的跟死豬一樣，腿還分那麼開！掰都掰不動，就醬睡吧。」畫面中可以看到，趴在爸拔腿上的藍貓，睡到一半發現自己的腳掉到下面，懸在空中，於是牠想藉由自己的力量，試圖將爸拔的雙腿「關緊」。

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藍貓強掰奴才大腿，累癱眼神死！（圖／翻攝自抖音APP用戶@117624622）

▲汪：我拉！（圖／翻攝自抖音APP用戶@117624622）

藍貓強掰奴才大腿，累癱眼神死！（圖／翻攝自抖音APP用戶@117624622）

▲最後宣告失敗，癱軟在男主人的腿上。（圖／翻攝自抖音APP用戶@117624622）

只見貓咪撐起身子，拼了命的想要拉緊爸拔的雙腿，但努力了5秒鐘過後，還是失敗。最後牠不知道是太累了，還是早已認清現實，直接趴在爸拔的腿上，喬了喬姿勢後再度瞇眼睡覺；而這過程中，穿著藍色外套的男主人都一直在熟睡的狀態下，絲毫不知情自己的大腿居然帶給愛喵困擾。

這段逗趣又可愛的影片分享不到一周，就累積了3千多個按讚數，上百人看完都在底下留言笑說，「很難喬哈哈哈哈」、「裡面是不是有工讀生」、「怎麼覺得牠皺眉時有點像熊抱哥」、「喬位子那畫面太經典啦」、「腿給偶合起來啦～」、「喵：喬不動！！算惹，放棄...」、「奴才完全睡死」、「腳太開了我快跌下去了啦！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

 

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關鍵字： 貓咪藍貓抖音喵星人奴才

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