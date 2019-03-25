ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

紅貴賓洗到鼻涕流出　5分鐘美容記錄「泡麵頭→蒲公英」

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

寵物小組／綜合報導

那要有美麗又可愛的外表，可是要付出代價的。韓國一間寵物美容店經營的Youtube頻道「슈앤트리 SHU AND TREE」專門紀錄寵物洗澡的過程，可以看到每位毛孩從未整理到美容後的模樣，療癒的美容過程搭配牠們憨呆的小臉，讓30萬以上的死忠粉絲持續追蹤系列影片。

最近頻道上傳了一段5分多鐘的影片，內容是有一隻紅貴賓來到店裡做美容，原本雜亂的「泡麵頭」讓狗狗看起來就像塊「炸雞」一樣，但經過美容師的巧手剪毛後，最後則還給牠一個清白，全身整齊、圓滾滾的樣子，彷彿像是蒲公英，模樣十分可愛！

愛睏紅貴賓洗澡，泡麵頭→蒲公英。（圖／翻攝自YouTube／슈앤트리 SHU AND TREE）

請繼續往下閱讀...

▲紅貴賓未美容前像塊「炸雞」。（圖／翻攝自YouTube／슈앤트리 SHU AND TREE）

愛睏紅貴賓洗澡，泡麵頭→蒲公英。（圖／翻攝自YouTube／슈앤트리 SHU AND TREE）

▲鼻涕不小心流出來啦～（圖／翻攝自YouTube／슈앤트리 SHU AND TREE）

透過影片中可以看到，這隻紅貴賓在做美容的過程中，非常的安靜又穩定，完全沒有發出吵鬧聲或是腦脾氣，但是可能是在剪毛的時候，不小心讓牠等太久了，只見牠瞇起眼睛來不停地度估。有趣的是，最後快要結束時，紅貴賓的鼻孔裡還掉出一條固執的鼻涕，怎麼甩都甩不掉。

這段視頻貼出一個月後，目前已累積47萬次的觀看次數，最近也被台灣網友轉貼到各個寵物社團，再度引發網友熱議，許多人看完紛紛留言說，「哈哈哈太可愛了！」、「汪：我是誰？我在哪裡？」、「那條鼻涕...」、「真的很喜歡這系列的影片，看到美容師對待小狗的方式都很甜蜜」、「孩子再撐著點～」、「剪完好像泰迪熊」。

愛睏紅貴賓洗澡，泡麵頭→蒲公英。（圖／翻攝自YouTube／슈앤트리 SHU AND TREE）

▲美容後變成漂亮的「蒲公英」。（圖／翻攝自YouTube／슈앤트리 SHU AND TREE）

▼影／取自YouTube／슈앤트리 SHU AND TREE）

更多精采影音：

關鍵字： 紅貴賓狗狗洗澡美容韓國泡麵頭蒲公英

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

一掌拍下「啪」聲超紮實　爸笑歪後悔吹氣騷擾喵貴妃

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

沾到便便不敢說...老貓行動不便「坐砂盆旁低頭」：..

適應力太強被邊緣！大貓害怕竄逃　小賓士落寞：你們去..

宮廟師父「再養運勢差」！公婆秒送走4隻臘腸　她曝迷..

「灰狗」受困冰凍水壩！3工人抱起開車直奔獸醫　專家..

北市中山區2貓遭潑高溫液體！全身燒燙傷離世　兇手沒..

阿公顧7天卯起來傳60張「狗孫寫真」　家人手機震爛..

她把這坨只剩爛毛的生物撈回家　4個月後…奇蹟變身絕..

100km狂風吹顫肉冠！禪師「國道渡雞」救命　運將..

獨／雲豹現蹤！阿塱壹「荒野戰士」攔下盜獵者　他飆車..

消失近40年！台灣雲豹現蹤阿塱壹森林　台東居民：擔..

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回..

鬆獅見家人要出門乖坐等上車　 阿公2次零食拐騙：不..

流浪熊被暖機師收養成「最萌維修員」 每天花兩小時陪..

好香啊～盲眼柴柴「隔空吃蛋餅」　津津有味臉萌翻網：..

2柴吵架...媽協助「握手和好」 牠搞冷戰秒縮抗議..

流浪狗陪登山隊攻7千公尺高峰 7小時路程...牠僅..

少女刺蝟大叔式忘情梳洗　抬小短腿狂抓20秒左右兼顧

法鬥睡大覺...沙西米香氣飄來...鬥雞眼狂盯：受..

韓國寵物美容「料理炸雞」全紀錄　紅貴賓洗到累了....

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭..

神經質黑柴莫名「弄獅」　赤柴無言淡定看：有事嗎....

明明有吃飽！汪嘴角掛濃稠白線眼睛發亮　爸無奈：好像..

獨／誰要跟我回家？　小黑秒衝出籠「繞8字」認定陳志..

你頭髮好香～店貓跳上肩膀銷魂蹭頭　他買罐罐尷尬蹲地..

柯基「內建導航」扭屁闖飲料迷宮陣　無損障礙物完美通..

擔心送養小橘被成貓欺負　收到「虎斑海參陪玩片」他瞬..

柴犬遭「呼巴掌、抓頸摔地」！　女錄影PO網喊：好可..

紅貴賓洗到鼻涕流出　5分鐘美容記錄「泡麵頭→蒲公英..

出門2小時...房間冒烈火「9愛犬躺床嗆死」　媽心..

萌喵床上「屁屁著地」起步...走！　網笑：偷看蠟筆..

《愛上兩個我》隔5年CP合體！　李毓芬見炎亞綸驚：..

12星座男變心症狀！牡羊開始扯謊　巨蟹變暴躁

最強鋼砲王競爭激烈　福斯：第8代Golf R不用油..

江蘇化工廠巨爆「增至78死」　22人身分待確認可能..

神經質黑柴莫名「弄獅」　赤柴無言淡定看：有事嗎....

國泰李長庚：我國壽險業海外投資領先韓國好幾年！

加航力推夢幻之旅清單曝光　「洛磯山之光」全透明玻璃..

獨／黨產會裁定387億收歸國有　婦聯會今聲請停止執..

粉絲出動！新加坡環球影城芝麻街50週年生日必收集限..

曹西平苦苦找人30年！　接起電話「是她的聲音」…激..

寵物動物熱門新聞

哈士奇3打1　結局被逼到角落面..

大肚狗趴路邊喘　送醫抽7KG腹..

房間電線走火　9汪嗆死媽慟發文

誤食農藥！汪散走完最愛路線悄離..

山犬失蹤1個月！忍痛走回家竟少..

笑翻！鼠寶頭饋「蛋蛋枕」熟睡

汪被「不要了」死命追車跑到見血

牽繩就能進　他帶725Kg巨獸..

早餐店遇「八點檔渣男」牽米克斯

浪浪捨命「肉身擋吊車」護6奶汪

下班發現小驚喜！三花貓睡置物箱

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋..

狗狗路邊睡覺被淋「滾燙瀝青」活..

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

讀者迴響

熱門新聞

哈士奇3打1　結局被逼到角落面..

大肚狗趴路邊喘　送醫抽7KG腹..

房間電線走火　9汪嗆死媽慟發文

誤食農藥！汪散走完最愛路線悄離..

山犬失蹤1個月！忍痛走回家竟少..

笑翻！鼠寶頭饋「蛋蛋枕」熟睡

汪被「不要了」死命追車跑到見血

牽繩就能進　他帶725Kg巨獸..

早餐店遇「八點檔渣男」牽米克斯

浪浪捨命「肉身擋吊車」護6奶汪

下班發現小驚喜！三花貓睡置物箱

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋..

狗狗路邊睡覺被淋「滾燙瀝青」活..

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

白骨狗嚇壞居民　志工嘆：人類傑..

最新影片

更多

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

鬆獅見家人要出門乖坐等上車　 阿公2次零食拐騙：不能跟啦！

流浪熊被暖機師收養成「最萌維修員」 每天花兩小時陪冬眠：絕不會拋棄牠

好香啊～盲眼柴柴「隔空吃蛋餅」　津津有味臉萌翻網：這批很純喔

2柴吵架...媽協助「握手和好」 牠搞冷戰秒縮抗議：我才不要！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面