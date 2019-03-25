紅貴賓洗到鼻涕流出　5分鐘美容記錄「泡麵頭→蒲公英..

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寵物小組／綜合報導

那要有美麗又可愛的外表，可是要付出代價的。韓國一間寵物美容店經營的Youtube頻道「슈앤트리 SHU AND TREE」專門紀錄寵物洗澡的過程，可以看到每位毛孩從未整理到美容後的模樣，療癒的美容過程搭配牠們憨呆的小臉，讓30萬以上的死忠粉絲持續追蹤系列影片。

最近頻道上傳了一段5分多鐘的影片，內容是有一隻紅貴賓來到店裡做美容，原本雜亂的「泡麵頭」讓狗狗看起來就像塊「炸雞」一樣，但經過美容師的巧手剪毛後，最後則還給牠一個清白，全身整齊、圓滾滾的樣子，彷彿像是蒲公英，模樣十分可愛！

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▲紅貴賓未美容前像塊「炸雞」。（圖／翻攝自YouTube／슈앤트리 SHU AND TREE）

▲鼻涕不小心流出來啦～（圖／翻攝自YouTube／슈앤트리 SHU AND TREE）

透過影片中可以看到，這隻紅貴賓在做美容的過程中，非常的安靜又穩定，完全沒有發出吵鬧聲或是腦脾氣，但是可能是在剪毛的時候，不小心讓牠等太久了，只見牠瞇起眼睛來不停地度估。有趣的是，最後快要結束時，紅貴賓的鼻孔裡還掉出一條固執的鼻涕，怎麼甩都甩不掉。

這段視頻貼出一個月後，目前已累積47萬次的觀看次數，最近也被台灣網友轉貼到各個寵物社團，再度引發網友熱議，許多人看完紛紛留言說，「哈哈哈太可愛了！」、「汪：我是誰？我在哪裡？」、「那條鼻涕...」、「真的很喜歡這系列的影片，看到美容師對待小狗的方式都很甜蜜」、「孩子再撐著點～」、「剪完好像泰迪熊」。

▲美容後變成漂亮的「蒲公英」。（圖／翻攝自YouTube／슈앤트리 SHU AND TREE）

▼影／取自YouTube／슈앤트리 SHU AND TREE）



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