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車禍棄汪苦撐2HR見最後一面　救命恩人：一天內擁有又失去孩子

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▲骨折仍被棄…車禍汪苦撐2HR　只為見救命恩人最後一面（圖／網友楊律提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

▲來福車禍重傷，苦撐2小時，想要見楊律最後一面。（圖／網友楊律提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

寵物小組／綜合報導

台中日前傳出民眾棄養車禍寵物的事件，網友楊律得知後不忍心，前往收容所將傷犬「來福」帶出來就醫，一度以為情況好轉，沒想到狗狗其實早已進入彌留狀態，繼續撐著，只是為了等待見救命恩人最後一面，才嚥下最後一口氣。她難過地發文，「我在一天內擁有後失去了一個孩子」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

台中網友24日在臉書社團「有點毛毛的」貼文，他目睹狗狗車禍並協助送醫，沒想聯繫上飼主對方卻說「不救了」，甚至執意按照原計畫將重傷的來福送往收容所，「牠明明很痛，多處骨折、內出血，皮肉也分離了，但是知道我們要幫助牠，很聽話也不會咬人，連哀號都只敢小小聲。」

請繼續往下閱讀...

▲飼主將車禍重傷狗棄養。（圖／翻攝臉書有點毛毛的）

▲前任飼主將車禍重傷狗棄養。（圖／翻攝臉書「有點毛毛的」）

另一名網友楊律在網路上看到消息後實在放不下心，最後決定提早下班，趕到台中收容所辦理領養手續，「來福比照片上的樣子糟糕多了，不但滿臉傷痕、耳朵缺角，前後肢也都有大面積的開放性傷口，就連筋與肌肉都看得見。」

楊律將狗狗緊急送到獸醫院後，先離開處理家務，晚間7點回來探視，「當時我正陪著孩子說話、摸摸，牠突然吐了一口長氣，頭也開始上下擺動。」她還為此非常振奮，以為汪汪好轉了，「醫生看了幾秒卻搖搖頭，『不行了，牠是在等你來，剛剛吐的是最後一口氣。』」雖然相處的時間非常短暫，這句話卻讓她瞬間崩潰。

▲骨折仍被棄…車禍汪苦撐2HR　只為見救命恩人最後一面（圖／網友楊律提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲楊律表示，來福生命的最後一刻有人疼愛關心，很慶幸自己當初的決定。（圖／網友楊律提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

楊小姐雖然傷心，卻還是慶幸汪汪生命的最後一刻有家、有愛，還有很多人在關心著，她對此由衷地感謝，但也希望大家不要說出怨恨的話語，因為孩子平靜地離開，比什麼都重要，「我很慶幸當初做了這個決定。來福，不痛了，去當快樂的天使吧，謝謝你等我！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 台中收容所台中動物之家車禍

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