13歲爺爺汪「被迫看唱跳表演」　牠滿頭問號：J挖跨謀

記者陳靜／採訪報導

肖年欸表演哇跨謀啦！住在新北三重的13歲米克斯「摳摳」，總是被家裡的小朋友逼迫著當最佳觀眾，這天晚上，妹妹心血來潮拿出玩具播放兒歌，並坐在一旁載歌載舞，摳摳看了不久後，似乎覺得有點無聊，所以把頭撇向一邊，沒想到這時小主人卻嚴厲地要牠專心看表演、不准分心，讓摳摳超無奈。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

家人甚至笑說，這就像是胖虎強迫別人聽演唱會的感覺，只要不專心被發現，就會立馬被海豚音穿腦。妹妹「小樂」一直都非常喜歡摳摳，也把牠當成親哥哥一樣善待，不僅會要求摳摳好好欣賞牠的表演，參與她的成長過程，如果不小心跌倒了，牠也會要汪哥哥幫忙呼呼，完全就是個哥控。

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▲汪：年代不同了啦......（圖／網友陳冠琳授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲妹妹經常自告奮勇要牽摳摳去散步。

影片上傳至臉書社團「米克斯傳奇」後，網友看了紛紛笑回，「妹妹的重金屬搖滾，狗狗OS：挖聽無啦」、「爬在搖滾區，這樣太危險」、「好厭世的臉XD」、「摳摳表示無奈」、「哈哈哈哈哈哈哈狗狗好無奈」、「摳摳音樂課要專心啊」、「想睡了不要吵我」、「表情滿分」、「好幸福！」

摳摳在年輕的時候，曾經是幼稚園界的最強偶像，每當牠叼著娃娃到公園散步，就會遇到很多幼稚園的小朋友，聰明又親人的牠，在有零食的前提下，會聽從每個孩子的指令，做出各種不同的才藝，從那時候開始，牠也漸漸認識了許多新玩伴，現在就連走在路上，也會突然聽到有人大喊「摳摳」，小孩子們全都為牠瘋狂。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲小孩子遛老毛孩的畫面超療癒♥

▲摳摳每次出門散步都會帶著不同的玩具。

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