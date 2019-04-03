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喵皇厭世臉攤手倒地　網見牠「背上惡魔」笑噴：你也有這天！

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喵皇厭世臉倒地，網見牠背上笑噴。（圖／翻攝自日本Twitter用戶@HeishiKanako）

▲面對小孩子，就連喵皇也拿她沒轍。（圖／翻攝自日本Twitter用戶@HeishiKanako）

記者吳鎮良／綜合報導

沒想到給人高傲印象的喵星人，居然也會有這天！日本Twitter用戶@HeishiKanako有張照片最近在網路上瘋傳，內容是有隻肥美的橘白貓這天雙手攤在地板上，雙眼透露出生無可戀的感覺，讓許多網友看了相當困惑，但是一看到牠背上的「小惡魔」時瞬間全懂了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主30日推特PO出這張照片並說道，「坐在貓上面。」後方註解「育兒震撼照片」。畫面中，有位小萌妹坐在貓哥哥身上看電視，從姿勢上來看她似乎坐得相當舒服；抬頭緊盯螢幕的她看得出神，感覺相當滿意屁股底下的「坐墊」。

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▲橘白貓從妹妹還小時就一直照顧她。 

透過照片可以看到這名喵主人的眼神無奈中又帶點厭世，側躺在粉紅色的巧拼上，四肢向前攤平，在家裡身兼照顧妹妹的哥哥以及坐墊，似乎已經是每天的生活日常。這張有趣的照片不到一日就累積將近10萬個按讚數，在日本推特上引發網友熱烈討論。

▲飼主經常在推特上分享愛貓和女兒的溫馨互動。 

擁有93萬名網友追蹤的臉書粉專「這時候只要笑就可以了」日前也轉貼分享，許多人看完都打趣地笑說，「你無法戰勝惡魔，但更惡的惡魔可以」、「坐鎮(X)坐朕(O)」、「比貓更難養的惡魔」、「原來你也有這天啊」、「這貓是蘿莉控」、「在屁股山下鎮壓了500年的貓」。

另外，也有不少網友表示，「如果是我的小孩和我的貓，小孩會被我揍」、「請問這麼逼真的坐墊哪裡買？」、「以下犯上！」、「這樣貓沒事嗎？」、「貓：等你長大就換我坐回來」、「這主子真溫柔」、「小孩再大點就要制止了...不然貓咪會受傷的」、「世界顛倒了」。

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關鍵字： 貓咪保姆日本小萌妹喵皇

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