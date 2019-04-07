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徐文良接回「嘉義被踹小黑」　心疼牠「害怕都不想動」

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▲徐文良接回「嘉義被踹小黑」　心疼牠「害怕都不想動」（圖／網友陳底迪提供、翻攝自徐園長（徐園長護生園）） 

▲被踹小黑和牠的兄弟姐妹已經被安置在徐園長護生園。（圖／網友陳底迪提供、翻攝自徐文良（徐園長護生園））

寵物小組／採訪報導

嘉義朴子近日傳出虐狗事件，浪浪被農民踢飛在空中翻滾好幾圈，畫面被網友陳底迪曝光之後引起網友撻伐。徐文良（徐園長護生園）一看見影片，便主動聯繫安置在稻田流浪的6隻幼犬，被踹小黑身體並無大礙，但是到了園區後仍然頻頻發抖、不太想動，心有餘悸的模樣讓人看得非常心疼。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲徐文良接回「嘉義被踹小黑」　心疼牠「害怕都不想動」（圖／網友陳底迪提供、翻攝自徐文良（徐園長護生園））

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▲希望小黑能早日走出陰影。（圖／翻攝自徐文良（徐園長護生園））

網友陳底迪向《ETtoday寵物雲》提到，家畜疾病防治所的技正根據同仁回報，表示狗狗並沒有外傷，但是小黑後來卻被發現後腳出現怪異現象。徐文良（徐園長護生園）將浪浪帶到醫院檢查，幸好沒有骨折受傷，但仍需治療貧血，而且看起來還是非常害怕，「很幸運孩子身體無恙，希望牠在安穩的環境下，能很快忘記恐懼，重拾對人類的信任。」

陳底迪事後仍然持續關注，防疫所則回應，將依法給予農民應有的罰責，會依照行政程序開始處理。《動物保護法》第6條規定，「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。」，違者依第30條，「故意傷害或使動物遭受傷害，而未達動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡。」可處一萬五千元到七萬五千元罰鍰，並得按次處罰。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

影片是學生經過時看見錄下來的 農民不停的用腳踹，狠狠的踹,甚至踹到狗都飛起來了 早上看到這個影片，馬上連絡原po,說明我們願意接手這六隻身陷危境的幼犬 希望他們回到園區早日被認養 接近傍晚這6個孩子平安接回園區了 受到驚嚇的孩子們頻頻發抖 身體受傷了會復原 而被虐待的恐懼和陰影 還需要時間慢慢沖淡 沒有家的孩子多麼無辜 討厭他們的 不是虐待就是下毒 為了你的不喜歡 忽視法條，忽視這些生命也有生存權 呼籲地方政府對於流浪動物這區塊要有所作為，人民才不敢膽大妄為 消極的處理，累積的是民怨也是毛孩的惡夢 也希望那位農民能迴心向上，往後不再出手傷害其他有情 。。。。。。。。。。。 影片是學生經過時看見 順手錄下來 不停的用腳踹，狠狠的往死裡踹,甚至踹到狗飛起來 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2243469305674554&id=100000345200205

徐文良（徐園長護生園） 發佈於 2019年4月3日 星期三

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關鍵字： 虐待嘉義朴子流浪動物徐園長（徐園長護生園）

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