帝雉「春天來了」！　絕美雄鳥「振翅打鬥」珍貴瞬間曝光

▲雄帝雉為了求偶打架瞬間。（影／荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘提供）

寵物小組／採訪報導

天氣漸暖，帝雉的「春天」也來了！荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘捕捉到2隻雄帝雉為求偶互尬的景象，「輸家」後來還跳到樹上，由於振翅、打鬥動作都是一瞬間，因此畫面非常珍貴難得。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





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▲2隻雄帝雉對峙中。（圖／荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲打輸的帝雉飛到樹上。

▲帝雉振翅。

蘇家弘不僅是荒野保護協會嘉義分會解說員，也是林務局國家森林志工，他3月底在阿里山鄉小笠原山的紅榨槭旁目睹珍貴畫面，並向《ETtoday寵物雲》表示，「那一天霧氣很濃、遊客也很多，所以錄到了一些雜音，但如果仔細聽的話，還是能聽見尖銳的叫聲，和平時的聲音很不一樣。」

蘇家弘長期在阿里山、塔塔加以及小笠原山觀察生態，尤其對這些美麗的鳥兒情有獨鍾，每個月都會上山紀錄、拍攝，「每年3到6月是帝雉的繁殖期，所以時常能夠看見爭奪領域、求偶的畫面。」

▲小笠原山的一對帝雉正在覓食。

蘇家弘提到，帝雉屬於台灣特有種，因此也成為新台幣1000元紙鈔背後的圖案，「小笠原山棲息著一個大家族，牠們往往都是成對行動，當雌鳥在覓食的時候，雄鳥就會在一旁警戒、護衛著，讓伴侶安心地享用大餐。」



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