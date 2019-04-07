ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

帝雉「春天來了」！　絕美雄鳥「振翅打鬥」珍貴瞬間曝光

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲雄帝雉為了求偶打架瞬間。（影／荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘提供）

寵物小組／採訪報導

天氣漸暖，帝雉的「春天」也來了！荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘捕捉到2隻雄帝雉為求偶互尬的景象，「輸家」後來還跳到樹上，由於振翅、打鬥動作都是一瞬間，因此畫面非常珍貴難得。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲帝雉「春天來了」！　雄鳥爭偶「振翅打鬥」珍貴瞬間曝光（圖／荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

請繼續往下閱讀...

▲2隻雄帝雉對峙中。（圖／荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲帝雉「春天來了」！　雄鳥爭偶「振翅打鬥」珍貴瞬間曝光（圖／荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲打輸的帝雉飛到樹上。

▲帝雉「春天來了」！　雄鳥爭偶「振翅打鬥」珍貴瞬間曝光（圖／荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲帝雉振翅。

蘇家弘不僅是荒野保護協會嘉義分會解說員，也是林務局國家森林志工，他3月底在阿里山鄉小笠原山的紅榨槭旁目睹珍貴畫面，並向《ETtoday寵物雲》表示，「那一天霧氣很濃、遊客也很多，所以錄到了一些雜音，但如果仔細聽的話，還是能聽見尖銳的叫聲，和平時的聲音很不一樣。」

蘇家弘長期在阿里山、塔塔加以及小笠原山觀察生態，尤其對這些美麗的鳥兒情有獨鍾，每個月都會上山紀錄、拍攝，「每年3到6月是帝雉的繁殖期，所以時常能夠看見爭奪領域、求偶的畫面。」

▲帝雉「春天來了」！　雄鳥爭偶「振翅打鬥」珍貴瞬間曝光（圖／荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小笠原山的一對帝雉正在覓食。

蘇家弘提到，帝雉屬於台灣特有種，因此也成為新台幣1000元紙鈔背後的圖案，「小笠原山棲息著一個大家族，牠們往往都是成對行動，當雌鳥在覓食的時候，雄鳥就會在一旁警戒、護衛著，讓伴侶安心地享用大餐。」

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▼更多精采影音

關鍵字： 帝雉黑長尾雉阿里山小笠原山林務局野生動物

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

狗車下來回踱步以為腳受傷　近看傻眼...網笑：還我眼淚

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／差點帶回家！清明祭祖「嬰兒車突變重」　爸傻眼：..

影／掃墓除草見「3個洞洞」　他驚喜發現「憨厚鄰居」..

小貓看醫生好自在　打針完「舔肉球洗臉」：一塊小蛋糕

卡到「恐怖平衡」…輕功喵趴「懸空紙箱」　折手萌睡4..

7局下半…「真．爪迷」撲電視接球　媽嚇歪：來剪指甲..

飼料掉地板…奴才撿起卻遭暴打　潔癖喵：超過3秒不能..

差1步到房間！　愛睏法鬥「卡在門口」度估：走不動惹..

主子獻身「坐滿平底鍋」肉還溢出來　網：快檢查家裡！

愛家高富帥「貓生勝利」卻「看不開」　媽：越長大越鬥

「誰家的貓這麼Q？」　走鐘主子咬小被被縮角落：是我..

米克斯每早守床邊等馬麻起床　尾巴「魔性搖擺」：帶我..

愛欺負爸！「喀喀」救兵現身　 柴軍團秒變俗辣～塊陶..

汪見阿嬤回家秒變「強吻基」狂舔 16KG飛撲讓網喊..

超仙雪狐「小時候像老鼠」萌爆　媽曝飼養血淚：一點都..

徐文良接回遭踹浪浪...身體狂發抖 踢飛2次心有餘..

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大.....

好天氣帶柴柴游泳短腿空中滑　比基尼妹PO網狂歪樓：..

6歲臘腸雙眼白內障、瘦成皮包骨　飼主裝箱「惡劣棄養..

萌貴賓瞄準紅心90度抬腳「棒溜」　媽一旁待命.....

咬壞鞋拔！胖拉拉「垂眼內八坐」　專業無辜表情.....

最霸氣要飯！　小白狗擺臉色「咬碗怒摔」：撿屎的汪家..

車內下雨！「乾溼乾溼」他崩潰狂擦　灑水基笑吹冷氣：..

「磁鐵汪」鑽胯下卡位「該邊搖滾區」　30分鐘只黏他..

對車「狂喵」遭路人側目！　5分鐘後小橘貓爬出引擎

聽到腳步聲叼娃娃探頭　黃金獵犬瞇眼燦笑搖尾巴：早安..

散步回來好餓！小拉拉見宵夜口水失控　嘴邊牽絲掛2條

帝雉「春天來了」！　絕美雄鳥「振翅打鬥」珍貴瞬間曝..

貪吃柴「飢餓臉」緊盯祭拜美食　網笑：地基主消化不良

小主人驚醒哭鬧！霸氣喵保姆「肉球關燈」　耐心哄睡：..

誰的「黃金雞腿」掉了！　他遇「都市傳說」網友求外送

抵制造神假新聞！全台近50個學生會大串聯發起連署

大綠小綠難再合作？　綠營2020立委陷提名危機

連假開工不緊繃！5招伸展操跟肩頸痠痛、下背僵硬說b..

南韓電音天后結婚！　「嘉賓超大咖」少時、2NE1都..

撕五星旗欲點火...　高雄「拒一國兩制」遊行險爆衝..

孫翠鳳突昏倒「緊急送醫」！　「明華園」演出由女兒代..

三玄宮還願民眾高喊凍蒜 　韓國瑜：喊3聲爽一下就好..

中職／黃恩賜熬過復健奪首勝MVP：終於沒有對不起自..

民眾簇擁韓國瑜拜媽祖狂喊「選總統」！王鴻薇：其他人..

購屋族搶入市　Sway：現在的低價是明天的高價

寵物動物熱門新聞

汪禿光慘狀令人心碎　主人竟嫌看..

喵皇厭世倒地　10萬人見真相笑..

喵到阿嬤家過寒假　媽：差點認不..

小貓打針沒在怕　HOLD住全場..

萌妹見狗驚慌高喊　媽5字神回！

狗會咬人還不說！寵物美容師濺血..

搭錯地鐵巧遇「拉拉軍團」受訓中

清明節「嬰兒車變重」　爸：先生..

屋頂掉下小黑炭　6天後站肩陪逛..

白柴跳沙發慘摔　惱羞要馬麻抱抱

汪離世出現莫名水灘　一問醫生懂..

陪搭特製雲霄飛車　喵張大嘴：衝..

台南安平撿到比特犬　待失主認領

校外教學驚見猛禽大戰豹斑蛇！生..

讀者迴響

熱門新聞

汪禿光慘狀令人心碎　主人竟嫌看..

喵皇厭世倒地　10萬人見真相笑..

喵到阿嬤家過寒假　媽：差點認不..

小貓打針沒在怕　HOLD住全場..

萌妹見狗驚慌高喊　媽5字神回！

狗會咬人還不說！寵物美容師濺血..

搭錯地鐵巧遇「拉拉軍團」受訓中

清明節「嬰兒車變重」　爸：先生..

屋頂掉下小黑炭　6天後站肩陪逛..

白柴跳沙發慘摔　惱羞要馬麻抱抱

汪離世出現莫名水灘　一問醫生懂..

陪搭特製雲霄飛車　喵張大嘴：衝..

台南安平撿到比特犬　待失主認領

校外教學驚見猛禽大戰豹斑蛇！生..

貪吃蜥闖雞舍吞蛋　誤吞6顆高爾..

最新影片

更多

米克斯每早守床邊等馬麻起床　尾巴「魔性搖擺」：帶我去上廁所

愛欺負爸！「喀喀」救兵現身　 柴軍團秒變俗辣～塊陶啊！

汪見阿嬤回家秒變「強吻基」狂舔 16KG飛撲讓網喊：這是家暴啦！

超仙雪狐「小時候像老鼠」萌爆　媽曝飼養血淚：一點都不夢幻！

徐文良接回遭踹浪浪...身體狂發抖 踢飛2次心有餘悸：牠害怕不想動

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面