「磁鐵汪」鑽胯下卡位「該邊搖滾區」　30分鐘只黏他..

▲黏人汪對這個胯下情有獨鍾。（影／網友陳孟孟提供）

寵物小組／綜合報導

走到哪、跟到哪！網友陳孟孟6日與朋友一起到台南徐園長護生園參觀，卻遇到一隻「自帶磁鐵」的狗狗，緊緊地黏著友人老公「跟前跟後」，還一直把頭塞進人類兩腿之間，再咧嘴燦笑，逗趣畫面讓一行人當場笑翻。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





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▲汪汪選定奴才，就是要塞進胯下！（圖／網友陳孟孟提供，下同）

陳孟孟表示，狗狗只對友人老公情有獨鍾，「追著胯下跑2、30分鐘左右，不知道是去那裡學來的『鑽該邊卡位』，而且甩也甩不掉！」朋友也開玩笑說，如果領養這隻汪汪，自己就要失寵了，「地表最強小三，直接佔領寶座～」

▲走到哪，跟到哪！

這段畫面引起熱烈討論，有人指出，狗狗可能曾經受到傷害，鑽胯下是想要尋求安全感，或是希望被人類保護。另一位曾經去過護生園的網友提到，「那隻狗狗叫做『Toto』，是個小女孩，但是牠以前不會這樣！」

這段搞笑的影片被分享到「有點毛毛的」後，讓許多網友都被萌翻，紛紛留言，「趕快帶回家！」、「應該是受過訓練的毛孩子。」、「很專業的卡位～」、「知道胯下是『搖滾區』直接霸佔了！」、「爭寵要學會特殊才藝XD」、「太特別的孩子了！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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