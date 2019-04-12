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垂耳貴賓見食物秒變小飛象　超萌殭屍跳3下「耳朵當機了」

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寵物小組／綜合報導

從這對耳朵看上去，莫非你是混到了小飛象？台中有隻可愛的貴賓犬只要一看到食物，內心就會感到很激動，雖然乖巧的牠不會吠叫，但是那對耳朵卻超有戲，居然會立起來彷彿跟小飛象沒兩樣！而且牠為了討食還表演了超萌的殭屍跳，只是跳完之後耳朵竟然「當機了」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主Rbin Hu日前在《ETtoday寵物雲》創辦的寵物社團「有點毛毛的」PO出這段影片並笑說，「耳朵是用食物來控制的哈哈！」畫面中可以看到，可愛的貴賓犬一看到主人手上有食物，立刻乖乖地坐在地板上，並且用渴望的眼神緊緊盯著。

小飛象貴賓跳3下「耳朵當機了」。（圖／有點毛毛的／飼主Rbin Hu提供）

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▲看到食物耳朵居然變成蝴蝶耳。（圖／有點毛毛的／飼主Rbin Hu提供）

小飛象貴賓跳3下「耳朵當機了」。（圖／有點毛毛的／飼主Rbin Hu提供）

▲跳完之後耳朵變成這樣。（圖／有點毛毛的／飼主Rbin Hu提供）

只見這隻貴賓狗的耳朵一下張得超開，就彷彿是蝴蝶的翅膀一樣，一下又變成原本垂耳的模樣，非常可愛又逗趣！當調皮的主人將手放低，貪吃的毛孩便激動地站起身來用力向上跳，前肢自然彎曲、後腳「ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ跳」的動作像是袋鼠又像是殭屍。

最後主人也不枉費愛犬如此賣力，賞牠一塊美味的肉餅。影片貼出不到15個小時，就累積將近1500個按讚數，許多人看完都在底下留言說，「哈哈哈好可愛喔」、「耳朵怎麼可以弄那麼高啦」、「一定是看了《小飛象》電影預告練就而成的」、「感覺快要起飛了耶」、「跟我家這隻長好像」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

小飛象貴賓跳3下「耳朵當機了」。（圖／有點毛毛的／飼主Rbin Hu提供）

▲汪：阿是要給我吃了沒？（圖／有點毛毛的／飼主Rbin Hu提供）

更多精采影音：

關鍵字： Rbin Hu有點毛毛的貴賓犬耳朵

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