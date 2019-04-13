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藏獒頸毛打結碰就低吼　美容師到府花7小時剃到天黑「雙手全傷」

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▲藏獒頸毛打結碰就低吼　美容師到府花7小時剃到天黑「雙手全傷」。（圖／夏日寵物到府剃毛洗澡計劃提供）

▲藏獒萊恩被寵物美容店家拒收。（圖／臉書粉絲專頁「夏日寵物到府剃毛洗澡計劃」提供，下同）

記者何睿宜／採訪報導

台中一隻名叫「萊恩」的藏獒，因為體型巨大、警覺性高，沒有寵物店敢幫牠剃毛，飼主只好找來專營到府服務的寵物美容師蔡阿九。蔡阿九回憶，當天看到萊恩這麼大隻，其實萌生退意，但因為朋友不斷拜託，她也只能咬牙挑戰，最後花費超過7個小時完成任務，雖然扣掉住宿費用後根本沒賺到錢，還換來滿手傷，但看到成果仍覺得值得了。

蔡阿九表示，大多數寵物美容店都不敢接獒犬、鬆獅、高加索等犬種。以藏獒來說，警覺性高、護主區域性強烈，體型可能比美容師大，如果沒有獸醫麻醉，美容師在服務時受傷風險較高，「甚至有聽過美容師被咬斷手指的。」然而，因為藏獒體型大，光帶去獸醫院打麻醉就很不簡單，另外美容時間比一般狗狗長，花費也會更加可觀。

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▲藏獒頸毛打結碰就低吼　美容師到府花7小時剃到天黑「雙手全傷」。（圖／夏日寵物到府剃毛洗澡計劃提供）

▲看到萊恩的體型，讓美容師蔡阿九萌生退意。

▲藏獒頸毛打結碰就低吼　美容師到府花7小時剃到天黑「雙手全傷」。（圖／夏日寵物到府剃毛洗澡計劃提供）

▲萊恩可愛的模樣和主人的請託，讓蔡阿九決定堅持到底。

經營到府服務多年來，蔡阿九幾乎都是遇到寵物店打槍的兇貓，所以當朋友拜託她接這個案子時，她就決定從桃園南下台中，讓自己挑戰看看，「果然親眼看到本犬......好震撼人心啊！好大一隻......。」蔡阿九差點就打了退堂鼓，但看到萊恩可愛的樣子，還是決定試一試。

蔡阿九說，萊恩脖子上的胎毛換毛時在項圈處打結，一處碰拉扯就會痛，所以剃毛時就開始低吼，「我馬上停止動作！」原來，蔡阿九多年來的撇步就是「不強迫寵物」，以安撫情緒為第一。此外，「搏感情」也是一大重點，她去客戶家前，都會先問毛孩名字，到現場就會喊名字，讓毛還有熟悉感，「這代表妳認識牠的名字，牠會認為妳是主人的朋友，就會願意讓妳親近。」

▲藏獒頸毛打結碰就低吼　美容師到府花7小時剃到天黑「雙手全傷」。（圖／夏日寵物到府剃毛洗澡計劃提供）

▲花了7小時，終於完成幫萊恩剃毛的任務。

「但這種大狗罩門很多，不是所有部位都可以隨便碰觸。」蔡阿九分享自己多年經驗，警覺性強的狗最忌諱一下就摸頭、摸下巴，還有尾巴、屁股，「主要還是要讓牠自己靠近聞妳的味道，熟悉了才會跟妳互動、親近妳。」所以到台中那天，她光是和萊恩培養感情到剃毛完成，就從早上忙到天黑，「至少超過7小時。」

蔡阿九笑說，當天結束後她住飯店休息的費用早就超過接案所賺的錢，雙手也在陪萊恩玩、幫萊恩剃毛時被牙齒劃傷，留下鮮紅痕跡和瘀青，「很慶幸萊恩沒有讓我見血，甚至去醫院急診。」看到萊恩剃完毛後清爽舒服的模樣，也讓這位美容師感到辛苦都值得了。

▲藏獒頸毛打結碰就低吼　美容師到府花7小時剃到天黑「雙手全傷」。（圖／夏日寵物到府剃毛洗澡計劃提供）

▲即使手上留下傷痕和瘀青，蔡阿九仍覺得此番經驗很值得。

關鍵字： 美容師藏獒寵物美容

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