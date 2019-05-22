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影／住院期間受過她照顧...母浪浪見「熟悉機車」燦笑尾隨　深夜緊追4個路口

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▲浪浪記得蕭志工在醫院時有照顧過牠，一路跟了好幾個路口。

想認養靈性浪浪的讀者請點此聯繫志工蕭彤彤

記者吳鎮良／採訪報導

「我記得妳！」苗栗縣動物志工蕭彤彤先前帶一隻生產完的浪浪（暫名：小黑）去醫院結紮，等牠身體康復後再原放回去，時隔一個多禮拜，蕭志工又前往一處山區要抓紮流浪狗，沒想到剛好遇到了上次小黑。小黑還記得當初在住院時受過蕭彤彤的照顧，滿臉燦笑且安靜的尾隨在她後方，最後甚至一路追了4個多路口。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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動物志工蕭彤彤18日在臉書PO出一則貼文並說道，「真的太揪心了！只因為結紮住院那幾天，我給了她幾口肉肉吃，隔了將近一週再相遇，她竟然記得我的車，我想她並不屬於此區的狗，只是剛好被我帶回結紮，原放對她來說也是陌生環境，而我是唯一她覺得熟識的人，就這樣追著我的車...」。

浪浪燦笑尾隨機車，深夜追4路口。（圖／志工蕭彤彤提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼黑狗浪浪滿臉燦笑且安靜的尾隨在志工機車後方。（圖／志工蕭彤彤提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

浪浪燦笑尾隨機車，深夜追4路口。（圖／志工蕭彤彤提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

影片中可以看到，脹奶的小黑面掛笑容、尾巴開心搖擺，安靜地跟在志工的機車旁，模樣看了相當揪心。蕭彤彤表示，「這孩子似乎認得我的車，一路追了好幾個路口，實在不忍心再讓她繼續追，所以就帶她回來送養，她真的很乖也聽的懂話 是聰明溫順的狗兒。」

蕭彤彤推測，小黑過去應該是有人養過，可能是因為前飼主沒有帶牠結紮，結果不小心懷孕，發現後就被丟了出來。她說，「狗狗生完有2個月了，正在縮奶，但我在附近都沒找到其他奶汪。」值得一提的是，蕭彤彤有在別區找到一窩沒有媽的奶汪，整天肚子餓在哭叫，而小黑聽到後居然主動餵小孩們喝奶，相當有母愛！

▲小黑聽到奶汪浪浪肚子餓哭叫，主動餵牠們喝奶。

這則貼文在網路上曝光後引發網友熱議，不少網友們都一起幫忙分享到各個寵物社團，目前已累積上千名網友按讚，許多人都留言說，「希望愛心人士收養她感恩」、「看牠這樣追真的心碎，這孩子真有靈性，知道你是好人啊！」、「這麼乖的狗兒流浪怎麼活」、「有沒有好心人要養」、「推推！！」、「狗只要妳對牠好，多久牠都記在心裡」。

另外，也有人表示，「妳餵牠一次，牠忠心對妳一輩子。忠狗，可以的話就帶牠回家，也讓牠有可依靠」、「好揪心啊！」、「這種狗狗很忠心的，我家狗狗就是這樣來的，而且會護小主人，有人願意帶牠回家嗎？」、「拜託養牠吧～牠跟你有緣」；面對大批網友的回覆，蕭彤彤也對此表示，「不好意思！我實在無法帶她回家，只能暫時安置醫院，請大家幫幫忙！狗媽媽個性非常溫和，希望領養家庭真心要愛她為主，不要因為一時同情衝動領養」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 浪浪流浪狗毛孩救援靈性浪浪

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