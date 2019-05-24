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野豬姊妹一早搖尾叼樹葉　下午築豬窩準備「野外夜宿」

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豬姊妹搖尾叼樹葉，築窩準備夜宿。（圖／台北市立動物園提供）

▲台灣野豬「山櫻」很認真的收集巢材。（圖／台北市立動物園提供）

寵物小組／綜合報導

自己的房間自己佈置！台北市立動物園內的台灣野豬「山茶」與「山櫻」，最近常在戶外活動場蒐集雜草枯枝，看來是想築個乾燥柔軟的豬窩，用心的保育員特別準備了月桃葉，給野豬姊妹做為築窩的材料。接近傍晚時分、準備回室內舍睡覺前，山茶與山櫻反而更勤奮築巢，保育員還開玩笑說，「牠們可能想要體驗野外夜宿吧！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

白天常駐在台灣動物區台灣野豬戶外活動場的是山茶、山櫻姊妹檔，最近保育員觀察到野豬姊妹出現築巢的行為，叼著落葉枝條忙碌得來回奔走，甚至是奮力跳起，把低垂的樹枝扯下來當築巢的材料。觀察到這個情況的保育員，特地從別處蒐集了月桃葉和雜草，放進戶外活動場給牠們當作巢材。

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豬姊妹搖尾叼樹葉，築窩準備夜宿。（圖／台北市立動物園提供）

▲接近傍晚時分「山茶」與「山櫻」更勤奮築巢，保育員開玩笑說牠們可能想要體驗野外夜宿吧！（圖／台北市立動物園提供）

由於野豬的嗅覺非常靈敏，一發現保育員拿來新奇的東西，馬上好奇的靠近草堆嗅了嗅、放進嘴裡嚼兩下，搖著尾巴將精心挑選好的雜草樹葉叼走，準備大顯身手，到了下午保育員就看到舒適的豬窩已逐漸成形。

野外研究發現，若遇雨季或颱風季節，母豬會構築豬窩，保護幼豬避免被濕冷的雨水侵害。保育員為園內的臺灣野豬準備戶外活動場不常見、但在野外可輕易取得的巢材，除了讓動物有更多思考、運動與玩樂的時間，也讓牠們能保有在野外築巢的天性。

豬姊妹搖尾叼樹葉，築窩準備夜宿。（圖／台北市立動物園提供）

▲台灣野豬「山茶」、「山櫻」感情非常好。（圖／台北市立動物園提供）

最近天氣漸漸炎熱起來，由於台灣野豬缺乏汗腺，天生排熱困難導致牠們特別怕熱，到了夏天活動力明顯降低。山茶、山櫻姊妹感情極好，常常能看到牠們相互依傍在仿岩假山平台上睡覺。山茶與山櫻個性比較膽小，有時寧可待在較靠近步道、但不會被看見的壕溝裡，若在戶外活動場沒有看到兩姊妹的身影，也許牠們正泡在淺水池裡玩水消暑，又或是躲到靠近遊客步道的壕溝裡洗泥巴浴，泥巴浴除了能調適過高的體溫，還能去除體外寄生蟲。但想要親眼目睹牠們玩耍、築巢的活潑互動，恐怕也要賭賭運氣呢。

豬姊妹搖尾叼樹葉，築窩準備夜宿。（圖／台北市立動物園提供）

▲野豬姊妹近期出現築巢的行為，保育員特地蒐集了月桃葉和雜草給牠們當作巢材（圖／台北市立動物園提供）

雖說山茶與山櫻較膽小也較溫馴，但台灣野豬還是有著潛藏的兇悍野性，幸好透過動物親近訓練、與保育員的朝夕相處，成了彼此信賴的好夥伴。若有機會在近期來到臺北市動物園臺灣動物區，別忘了來關心一下野豬姊妹的豬窩蓋得如何，說不定真的會看見牠們正打算來個舒適的「野外夜宿」呢！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

豬姊妹搖尾叼樹葉，築窩準備夜宿。（圖／台北市立動物園提供）

▲到台灣動物區別忘了來關心一下野豬姊妹的豬窩蓋得如何，說不定真的會看見牠們正打算來個舒適的「野外夜宿」呢！（圖／台北市立動物園提供）

關鍵字： 動物園野豬築窩台北市山豬台灣野豬

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