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手掌跟媽一樣大！「巨大精靈貓」內心超溫柔　靈氣美照讓23萬人圈粉

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寵物小組／綜合報導

那畫面太美我不敢看阿！國外有隻緬因貓蓮花（Lotus）因為擁有巨大的身形和仙氣的外表，讓牠在社群網站上擁有23名粉絲追蹤。日前飼主在IG上傳一張蓮花在戶外看夕陽的生活照，畫面中絕美的風景，搭配牠氣質出眾的外型，立刻在網路上引發大家熱烈討論！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

Instagram用戶「lotus_the_mainecoon」23日PO出一張照片並註解，「我們都很喜歡夕陽，你呢？」照片中可以看到，緬因貓蓮花坐在大岩石上，回頭看著主人，模樣既可愛又溫馨；只見背景的天空是浪漫的橘紅色，剛好和蓮花身上的毛色有些相似，一張照片美到像是一幅水彩畫。

緬因貓蓮花是近幾年網紅界裡的新秀貓，雖然緬因貓的體型本來就比一般家貓來的大，但是蓮花卻是非常巨大。飼主曾透露，在牠3歲時的體重就已超過10公斤，比一般緬因貓最重的平均8公斤，還多了將近20％以上呢！

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蓮花平常在家時最喜歡待在長沙發上，而且只要牠一伸長身體，長度幾乎可以佔滿一張雙人座沙發，因此讓牠看起來非常巨大！此外，牠的貓掌也幾乎快和成人的手掌一樣大，但可別看牠有些兇狠的樣子，就以為牠不好惹，其實牠是名溫柔的巨漢，最喜歡找人摸摸抱抱，開心時還會像小貓一樣發出呼嚕聲。

值得一提的是，緬因貓是美國貓品種當中，數量最多的一種貓，也是最大的馴養品種之一，牠們天生就很聰明，也比一般的貓咪更好動，因而受到許多人的喜愛；此外，由於緬因貓巨大的體型也讓人覺得很療癒，抱起來的感覺非常柔軟舒服，因此牠們還有個迷人的稱號，那就是「溫柔的巨人」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 緬因貓精靈貓IG貓咪

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