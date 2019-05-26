蘿莉貓吃飽翻出圓滾肚皮　見鏡頭尾巴「犬式狂甩」萌翻上千網

記者吳鎮良／綜合報導

年紀小小就這麼萌，長大還得了阿！飼主Mandy Chiang的家中最近贏迎來一位新成員，那就是小蘿莉喵星人「餅乾」，出生才一個多月大的牠，不僅外型超可愛，就連個性也很討人喜歡。飼主最近將餅乾吃飽飯準備睡覺的影片錄下，並且分享到臉社群網站，不到一日就引發上千名網友暴動。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

Mandy Chiang日前在臉書寵物粉專《有點毛毛的》PO出一則貼文並註解，「每天被萌的不要不要的，躺著躺著就睡著了。」畫面中，餅乾的睡姿呈現四腳朝天的姿勢，肚子也因為剛吃飽而變得超級鼓，讓人看了忍不住好想摸牠一下！

請繼續往下閱讀...

▲2個月大的奶貓「餅乾」外型超萌！（圖／有點毛毛的／飼主飼主Mandy Chiang提供）



▲喵：怎麼有點想睡～（圖／有點毛毛的／飼主飼主Mandy Chiang提供）



過程中可以看到，餅乾牠那「紅粉肉球」舉在半空中，放鬆到開出掌花，而且當牠看到鏡頭在拍攝，還會開心得像小狗一樣搖尾巴呢！最後牠越躺彷彿感覺眼皮子越沉，有一度差點要睡去。馬麻表示，「餅乾是一位小男生，來第二天就開始呼嚕了」。

這段影片在網路上曝光後，吸引1千多名網友按讚、分享，許多人看完都紛紛留言表示，「牠的尾巴像小狗一樣在搖耶」、「真的好萌喔」、「那個肚子～」、「太可愛了！這怎麼受得了阿」、「吃可愛長大的」、「肚子圓滾滾的真可愛」、「好萌！這麼小就懂裝可愛」、「因為對主人有信任感，所以牠才會安心且開心的讓肚皮給看看～真的太可愛！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

更多精采影音：