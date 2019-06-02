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影／「惡魔犬」在太陽下散步　每走一步後方留下「血色腳印」...5萬網氣炸！

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記者吳鎮良／綜合報導

美國芝加哥饒舌歌手泰勒（Valee Taylor）日前將吉娃娃愛犬染成全身「怪異大紅色」，並且錄影分享到社群媒體上，影片一出立刻吸引數萬名網友熱烈討論，就連當地動保團體也抨擊飼主具爭議性的行為。但直到今天，泰勒仍堅持自己的立場，持續讓影片在Instagram、Twitter上流傳。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

泰勒在上月29日於個人IG粉專PO出一段影片並註解，「牠準備好要散步了！」畫面一開始，有隻全身「血紅色的生物」背對著鏡頭，只見牠身形偏小、立著雙耳、尾巴下垂，感覺害怕又緊張，光從背影看完全沒想到這隻神似「紅色惡魔犬」居然是隻可愛的吉娃娃。

超萌吉娃娃遭染成「紅色惡魔犬」。（圖／翻攝自Instagram@valee）

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▲吉娃娃全身被染成紅色。（圖／翻攝自Instagram@valee）

超萌吉娃娃遭染成「紅色惡魔犬」。（圖／翻攝自Instagram@valee）

▲吉娃娃行動緩慢、尾巴夾緊。（圖／翻攝自Instagram@valee）
影片中，被染成紅色的毛孩不像一般的吉娃娃活潑、好動，而是步伐緩慢地在石子路上行走；過程中可以看到，狗狗每走一步路，後方就留下淺淺的紅色腳印。最後牠不知為何想坐卻又不能坐，站在太陽底下一臉無奈地望著主人。

這段惹爭議的影片在網路上曝光後，目前已累積一千萬次的觀看次數，有將近5萬名網友灌爆歌手泰勒的IG、Twitter，許多人在底下留言說，「這是虐待！」、「這種人不配養寵物」、「天阿...看了好心疼」、「我不敢相信這是一隻吉娃娃」、「你自己染成這樣試試看」。

另外也有動保團體表示，「現在芝加哥的天氣讓狗狗直接在石子路上行走，對牠們的腳掌是很大的傷害。」看到網友的回應，泰勒則淡定回覆說，「這些染料是可食用性的，沒有任何化學物質。這裡天氣60度（攝氏約15度），不熱，但你們都很狂野。」儘管影片惹爭議，但泰勒仍沒有把影片從社群媒體中刪除。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

關鍵字： 狗狗吉娃娃染色美國饒舌歌手

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