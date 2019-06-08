急著送哥姐上學「忍便」　回程「這一幕」讓媽狂催油門

▲柴柴急著送哥姐上學忍便，回程卻悲劇了。（圖／網友黃佳怡授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

不能再忍一下下嗎！住在嘉義市的網友黃佳怡這天帶著家裡的柴寶「MOMO」一同送小孩去上學，當天毛孩眼看著哥姐上課快來不及了，於是便暫時捨棄大便，先行送小主人去學校，沒想到就在媽媽載MOMO回程的路上，牠忍不住「ㄘㄨㄚˋ」了，甚至把固體的便便踩成稀狀，讓馬麻狂催油門衝回家洗車。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

每天早上MOMO吃完早餐後的行程就是大便，接著再送哥哥姐姐去上學，但是這天牠吃完飯時，發現小主人們已經準備出門了，於是MOMO顧不上便便，就馬上衝到機車上等待，深怕一個不小心沒跟到，殊不知在回家的路上，牠卻突然送了媽咪「一坨黃金」。

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▲天啊！這張照片有味道......

▲柴：人家不是故意的啦～

馬麻黃佳怡無奈笑說，當天牠發現哥哥姐姐已經準備好出門時，便緊張地急匆匆上車，就好像沒牠不行一樣，沒想到半路就突然大出來，「牠是在機車行進中拉的，我低頭一看，立刻決定回家，停紅綠燈超怕被隔壁聞到臭臭，看到當下，我才要挫賽。」

▲小屁柴不管什麼事都要參一咖，連媽媽拆包裹也馬上飛撲過來。

這張照片上傳至臉書社團「柴犬司令部」後，網友看了紛紛忍不住笑意回道，「幫踏板QQ」、「不是在密閉的汽車上都還好，這樣想就釋懷了XD」、「我家的大小都一起來，重點是出發前就是不上」、「真的會起肖XD」、「手機上都飄出熱騰騰的現踩黃金香氣」、「原來我不孤單...」、「趕緊去買大樂透」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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