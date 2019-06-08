斯芬克斯貓見牠全身毛絨絨　頭埋身體雙手狂揉：我要...

寵物小組／綜合報導

每個人都會羨慕自己所沒有的，毛孩子也不例外。抖音APP用戶「653637309」有段影片最近在網路上瘋傳，有名網友這天到寵物商店時，竟看到櫥窗內的斯芬克斯貓（又稱：無毛貓）緊抱另一隻全身毛絨絨的美喵，整顆頭甚至還埋進了對方身體，逗趣又可愛的模樣笑翻上千名網友。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

擁有16萬名粉絲追蹤的臉書粉專「阿中」轉貼這段視頻並註解，「太猥瑣了吧。」畫面中可以看到，無毛貓從後方緊緊抱住橘色的喵星人，並且將臉埋到對方的毛裡；只見牠緊抱的同時，雙手也不停地揉阿揉，看起來相當享受，一臉陶醉的模樣彷彿在說，「我要這些毛...」

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▲無毛貓看到對方全身毛絨絨，忍不住抱緊緊。（圖／翻攝自抖音APP用戶「653637309」）



▲看到鏡頭在拍，無毛貓也不畏懼，照常揉。（圖／翻攝自抖音APP用戶「653637309」）

這段影片在網路上曝光後，湧入上千名網友按讚、分享，許多人看完都紛紛留言笑說，「哈哈哈太可愛啦！」、「羨慕人家有毛吧」、「喵：噢～毛～這是毛～這是我要的毛」、「這動作還真的有點猥瑣XDD」、「我會被笑死」、「完美詮釋色老闆與秘書」、「傻眼貓咪了」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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