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浪喵路過園藝店狂吸這一盆　ㄎㄧㄤ完轉頭認證：這貨很純

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▲浪喵路過園藝店狂吸這一盆　ㄎㄧㄤ完轉頭認證：這貨很純（圖／翻攝自臉書粉絲專頁「Amazingly Cat」）

▲喵皇認證：這貨很純！（圖／翻攝自臉書粉絲專頁「Amazingly Cat」）

寵物小組／綜合報導 

臉書粉絲專頁「Amazingly Cat」日前分享一段逗趣影片，有一隻黑白色浪浪散步時路過「‎勞氏公司（Lowe's）」的園藝區，卻不知不覺被某種特殊香味吸引，果然找到一盆「貓薄荷」，只見牠當場拋下矜持、瘋狂磨蹭，彷彿「毒癮發作」，還ㄎㄧㄤ到還差一點跌進去。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

影片中，貓貓努力地磨蹭盆栽，似乎想要整隻跳到草葉上面滾一滾，只見牠一會兒把身體探進去，一會兒歪頭狂啃，完全沒有喵皇的威嚴和架式。當牠發現背後有人在偷拍時，已經嗨到沒時間理會，只是用迷濛眼神瞟了一眼，彷彿在說，「朕掛保證，這貨很純！」

請繼續往下閱讀...

這段搞笑的影片已經累積411萬次觀看，許多網友都被毛孩的可愛模樣融化，紛紛留言，「貓咪：不干你的事，給我繼續逛！」、「客人買貓薄荷免費得到一隻貓。」、「每間有賣貓薄荷的園藝店都需要警衛了……。」、「如何在你家附近釣到貓。」、「貓薄荷成癮！」、「店家應該貼上標語：貓咪認證！」

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

Cat found catnip at Lowe's

Amazingly Cat 發佈於 2019年5月22日 星期三

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關鍵字： 浪浪貓草貓薄荷

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