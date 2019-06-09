軟骨阿金縮成「寶貝球」咬尾巴！　秀翻滾絕技卻失敗一臉尷尬笑





▲阿金為了咬尾巴縮成一顆球。（圖／翻攝自Instagram用戶「goldenkonabear」）

寵物小組／綜合報導

美國Instagram用戶「goldenkonabear」有則超萌的短片在網路上瘋傳，只見黃金獵犬kona在家上演軟骨秀，牠為了含住毛毛的尾巴，將自己縮成一顆「寶貝球」，接著甚至還想像球一樣滾動，雖然失敗但蠢蠢的舉動讓一旁的飼主心都融化，同時也吸引萬名粉絲觀看按讚，療癒了不少人！

在 Instagram 查看這則貼文 Kona Bear（@goldenkonabear）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 2 日 上午 6:47 張貼 請繼續往下閱讀...



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從影片中可以看到，kona這天似乎對自己的尾巴產生高度興趣，把龐大的身軀縮成「寶貝球」，就是為了想咬到尾巴，同時牠還想表演更高難度的特技，只見牠想以球的姿勢進行翻滾，無奈後腿怎麼推都翻不過去，最後只好露出一臉尷尬的笑容，結束這段軟骨功演出。

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在 Instagram 查看這則貼文 Kona Bear（@goldenkonabear）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 4 日 上午 7:21 張貼

▲kona 網美照。

飼主經常在Instagram帳號「goldenkonabear」分享家中阿金的日常生活，kona時常跟著主人們出外遊玩，也留下不少網美照，不過常保持形象的汪偶爾也是會失控，有次kona到營地遊玩時，撲通一下就跳進泥巴坑裡面做SPA，金色帥毛瞬間一片黑，與平時的美照相比差距十萬八千里。

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