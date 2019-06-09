ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

軟骨阿金縮成「寶貝球」咬尾巴！　秀翻滾絕技卻失敗一臉尷尬笑

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼阿金為了咬尾巴縮成一顆球。（圖／翻攝自Instagram用戶「goldenkonabear」）

▲阿金為了咬尾巴縮成一顆球。（圖／翻攝自Instagram用戶「goldenkonabear」）

寵物小組／綜合報導

美國Instagram用戶「goldenkonabear」有則超萌的短片在網路上瘋傳，只見黃金獵犬kona在家上演軟骨秀，牠為了含住毛毛的尾巴，將自己縮成一顆「寶貝球」，接著甚至還想像球一樣滾動，雖然失敗但蠢蠢的舉動讓一旁的飼主心都融化，同時也吸引萬名粉絲觀看按讚，療癒了不少人！

 
 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kona Bear（@goldenkonabear）分享的貼文 張貼

請繼續往下閱讀...

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

從影片中可以看到，kona這天似乎對自己的尾巴產生高度興趣，把龐大的身軀縮成「寶貝球」，就是為了想咬到尾巴，同時牠還想表演更高難度的特技，只見牠想以球的姿勢進行翻滾，無奈後腿怎麼推都翻不過去，最後只好露出一臉尷尬的笑容，結束這段軟骨功演出。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲kona 網美照。

飼主經常在Instagram帳號「goldenkonabear」分享家中阿金的日常生活，kona時常跟著主人們出外遊玩，也留下不少網美照，不過常保持形象的汪偶爾也是會失控，有次kona到營地遊玩時，撲通一下就跳進泥巴坑裡面做SPA，金色帥毛瞬間一片黑，與平時的美照相比差距十萬八千里。

▼更多精彩影音。

關鍵字： 黃金獵犬阿金尾巴寶貝球軟骨功

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

「開箱」一隻會打人的貓 鸚鵡秒關：我啥都沒看到

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

耍賴新招！柴嫩屁霸公園健身器材　坐好坐滿「盪鞦韆」..

哥哥假日賴床！乖乖柴尿意衝腦門　原地抬腿「洩洪」

影／萌喵計畫通！天天路倒廚房騙零食　「受虐」眼神：..

影／真貓真事改編！塞乃喵演出插畫精髓　輕聲呼喊飼主..

遭2次退養...米克斯活出公主般狗生　當「老小孩」..

別人家的貓！橘喵聽拍床暗示秒現身　「追手」饋頭超塞..

真的是鵝子！土鵝脖子超符人體工學　「緊緊相依」閃瞎..

柴挨罵秒用「肉球攻」撒嬌　裝可憐博同情：鼻要生氣～

柴穿雨衣秒「當機」！　當模型定格30秒不出門尿尿：..

萌喵撒嬌大招！　小跑步「熱情撲懷」迎接爸回家：好想..

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友....

偵測得到！鼠寶APP變臉換14張 網笑：好萌～直接..

雞腿姐弟實測希露弟弟最愛誰 結局超傻眼！牠們都選「..

見爸媽親熱...單身柴吃醋卡位！ 出大招「狂舔臉..

馬麻被霸佔...醋桶貓爆氣飆髒話 飛機耳+「死亡凝..

收容所領養...猛獸汪咬到縫10針　媽不放棄「帶牠..

為娛樂遊客...揭泰國煉獄動物園 大象遭針刺綁鍊「..

肚餓豆柴聽指令無止盡「倒退嚕」　壓低嫩屁小碎步....

奴才爸中貓毒狂吸猛聞停不了　小萌貓「開關打開」尾巴..

橘貓老大偷揍刺蝟想要「教規矩」　出拳「碰刺」嚇壞逃..

撒嬌校貓見人就蹭飯「腫成泡芙」　學生下禁食令：牠太..

軟骨阿金縮成「寶貝球」咬尾巴！　秀翻滾絕技卻失敗一..

牛仔褲當貓抓板！　喵設計師「雙手狂啪」直接獲得一件..

貓玩「打地鼠」超萌...咚咚咚狂敲卻不抓！　歪頭滿..

大眼米克斯卸妝變「微笑李榮浩」　千名網友笑噴：百變..

汪翻肚朝天…把主人嚇壞秒探呼吸　搞半天原來只是沒電..

築了2年大變形！他驚見自家「山洞燕子窩」超傻眼　網..

貓頭鷹監工！　他搬貨被無頭老鼠嚇到：還要閃鳥屎炸彈

拍端午祝賀圖！　米克斯頭戴肉粽「秒變格格」：水某？

急著送哥姐上學「忍便」　回程「這一幕」讓媽狂催油門

賴清德初選若小勝...阿扁預測：全代會直接徵召蔡英..

華南青少棒／嘉縣右撇子左投鍾秉樺　6.2局好投奪勝..

公車藏用過針頭！6歲女童坐下痛到大哭　9個月才能知..

台灣博士洪基恩到江蘇工作　發揮「4肯精神」獲淮安傑..

長榮航空10日出席空服員勞資協商會前會　交部召開應..

飛噴趴地...14歲少女「無照騎車」爆頭亡！駕駛手..

撒嬌校貓見人就蹭飯「腫成泡芙」　學生下禁食令：牠太..

韓國瑜花蓮大造勢　柯文哲：我會朝向文明國家的方式

金門歐厝「沉睡戰車」正夯　白目客笑歪「倒掛砲管」網..

激增74.8kg！麥拉倫推出570S Coupe／..

寵物動物熱門新聞

客驚車上沒狗味　運將為牠跑車9..

阿金從喵皇奪回狗床　結局神療癒

橘貓偷巨無霸飼料　2千人驚呆！

媽以為愛犬被嫌棄　聽下一句笑了

小貓偷偷跟在男孩後面：就是你了..

射殺黑色長頸鹿　她詭笑：很美味

汪翻肚朝天　主人嚇壞秒探呼吸

築了2年變形　奇形燕巢讓他傻眼

霸氣泰皇犬遇到牠壞掉　爸傻眼了

嬤貼公告「注意皮蛋在裡面」鄰居..

阿嬤我好想你！羅威那委屈抱腳踝

貓帶大丁丁上廁所　媽回家看砂盆..

認養33隻浪浪　動保員開門超驚..

越南移工烹食小黑　法官同情輕判

讀者迴響

熱門新聞

客驚車上沒狗味　運將為牠跑車9..

阿金從喵皇奪回狗床　結局神療癒

橘貓偷巨無霸飼料　2千人驚呆！

媽以為愛犬被嫌棄　聽下一句笑了

小貓偷偷跟在男孩後面：就是你了..

射殺黑色長頸鹿　她詭笑：很美味

汪翻肚朝天　主人嚇壞秒探呼吸

築了2年變形　奇形燕巢讓他傻眼

霸氣泰皇犬遇到牠壞掉　爸傻眼了

嬤貼公告「注意皮蛋在裡面」鄰居..

阿嬤我好想你！羅威那委屈抱腳踝

貓帶大丁丁上廁所　媽回家看砂盆..

認養33隻浪浪　動保員開門超驚..

越南移工烹食小黑　法官同情輕判

汪姐妹超熟睡　網見車窗歪樓笑翻

最新影片

更多

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友...求店名

偵測得到！鼠寶APP變臉換14張 網笑：好萌～直接崩壞成新物種

雞腿姐弟實測希露弟弟最愛誰 結局超傻眼！牠們都選「他」

見爸媽親熱...單身柴吃醋卡位！ 出大招「狂舔臉頰」網笑：電燈泡

馬麻被霸佔...醋桶貓爆氣飆髒話 飛機耳+「死亡凝視」：靠X下來！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面