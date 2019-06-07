鴨霸金從媽懷中拖出小狗丟地上　硬擠「專屬位置」露燦笑：贏了

▲大阿金爭寵，硬擠飼主懷抱。（圖／翻攝自抖音APP用戶「戚雅萌」）

寵物小組／綜合報導

爭寵這件事不分年紀、體型大小！抖音APP用戶「戚雅萌」日前貼出一則逗趣短片，只見黃金獵犬「公主」看見飼主抱著小狗狗睡覺，竟醋勁大發，直接把金幼幼拖到地上丟著，自己則鑽入主人的懷抱露出燦爛的笑容，宣告這場爭寵戰自己奪得勝利！

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從影片中可以看到，公主見到飼主懷裡的位置竟被小屁狗給搶走，牠的醋桶立刻被打翻，為了宣示主權，公主做好一切開戰準備！只見阿金先將金幼幼左拉右拖，毫不留情地將小狗狗扯到地上丟著不管，接著再將自己龐大的身軀鑽到主人懷抱裡，即便公主有半個身子依然擠不上沙發，但牠仍露出滿意的笑容，可見牠重回寶位十分地開心！

▲阿金把小狗狗扯出飼主懷中。（圖／翻攝自抖音APP用戶「戚雅萌」）

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阿金爭寵影片上傳後，立刻在網路上被瘋狂轉載，也有人逗趣留言，「我以為她抱的是娃娃欸 結果是小黃金」、「很鴨霸欸！！」、「 地上那个一臉懵」、「別人的黃金都不會讓我失望」、「太Q了啦哈哈」、「得逞後的燦笑也太可愛了」、「塞奶黃金XD」。

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