柴犬誤入「老爸牌美容院」剃毛　頭留心形撞臉「齊天大聖」！

▲柴犬剃毛撞臉孫悟空。（圖／飼主楊婷授權提供，下同）

寵物小組／綜合報導

柴犬竟撞臉齊天大聖！台中柴柴「花屁」這天誤入老爸牌美容院，身體的毛雖被剃掉蛋造型上可接受，不過仔細一看，花屁的頭竟然也被剃掉一些毛，讓牠瞬間從柴犬變成「孫悟空」，擁有今夏最特別的造型！飼主楊婷將柴柴的照片上傳到臉書社團「柴犬司令部」，瞬間引來不少網友關注。

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▲花屁被剃毛後心情沒有受到影響。

從照片中可以看到，花屁剛接受完「老爸沙龍」的服務，在老爸親自操刀之下，牠的身體被剃得不錯，不過看到柴頭後卻讓人不禁會心一笑，只見花屁的頭頂、臉頰都被剃掉一些毛，留下臉正中央一個愛心形狀，不過仔細一看卻發現，似乎與「孫悟空」長得有點像！面對自己奇特的造型，花屁沒有生氣難過，反而一如往常地活潑開心，心情沒有受到影響。

▲柴：看我的軟骨功～

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不少飼主會想親自為毛孩剃去毛髮，資深獸醫師陳正倫則提到，剃毛時要記得不能逆毛推，以免傷害到毛囊，造成毛髮長出來後長短不一、顏色不一樣的情況發生；另外，由於狗狗本身就會自己調節體溫，毛大多是用來保護皮膚，因此若是想為狗狗剃毛，建議至少留0.6公分的長度，避免狗狗的皮膚受傷。

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