豬鼻蛇喝水見鏡頭突定格：咦？　「鼓鼓嘴邊肉」傻臉萌炸43萬人

寵物小組／綜合報導

一說到蛇，許多人就會聯想到「危險」、「可怕」，但其實只要多加了解，就會發現牠們可愛的一面！日本推主ネコ日前就分享自家豬鼻蛇喝水的萌樣，只見牠面對鏡頭時定格了一下，鼓鼓的臉頰和懵逼表情讓網友們直呼「超可愛」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

ネコ在推特帳號@2VM210eskQQexMk上貼出這段影片，只見蛇蛇將頭饋在水盆邊，嘴巴小小地一張一合啜飲著，專心喝了一陣子後，似乎發現甚麼似地微微抬起頭，雖然頭部定格，但嘴巴卻還繼續緩緩動著，還有水滴了出來，不知道是在發呆，還是因為看到鏡頭而滿頭問號。

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▲豬鼻蛇微微抬頭的摸樣彷彿在說「咦？」。（圖／翻攝自推特@2VM210eskQQexMk）

這段影片被轉載到知名粉專9gag的Instagram上，短短1天就累積近480萬觀看，並有超過43萬讚，網友們紛紛留言，「真的是我看過最可愛的蛇了」、「從來不知道蛇可以這麼萌」、「看牠喝水我也想喝了」、「療癒到不行的畫面」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

豬鼻蛇最大特色是鼻端吻部微微向上噘起，牠們受到威脅時，會把頸部壓平，張開皮摺，像眼鏡蛇一樣抬起頭發出嘶嘶聲，如果這樣還沒辦法把敵人嚇跑，豬鼻蛇就會裝死求生。雖然豬鼻蛇的自衛姿態兇巴巴的，但其實牠們只是裝模作樣，很少真的咬人，而且牠們分泌的毒素量並不多，對人不會構成傷害。

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