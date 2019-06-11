吸塵器在頭上「放肆狂吸」　聖上當按摩繼續爽爽嗑飯





▲吸塵器幫吸毛，聖上竟淡定嗑飯。（圖／飼主Nana Ho授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

左邊再多吸一點！彰化縣虎斑貓「迪迪」正在享用美味餐點，此時努才竟在牠太歲爺上動「吸塵器」，不過喵卻十分淡定，似乎將吸塵器當成按摩棒，舒服地繼續嗑光碗中飼料。飼主Nana Ho將這段影片錄下，並上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，讓不少網友瘋狂稱讚，「完全不怕太厲害了！」

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▲喵：肚子是禁地不要過來！

影片中迪迪背對鏡頭正在狂嗑食物，卻有台吸塵器在喵皇的身上放肆亂來，但牠卻無動於衷，將之視為「按摩服務」，繼續享用美食。Nana Ho表示，迪迪個性乖巧且隨性，從小就不怕吸塵器，約在5個多月大時就受過吸毛服務，不過毛沒有吸完的一天，只能當成理毛工具幫忙順一下！然而迪迪唯一的禁地就是肚子，如果觸碰到肚子，就會遭受牠雙腳狂踢攻擊！

▲迪迪7月大時體重已破5KG。

▲迪迪個性穩定可以出外散步。

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飼主將影片上傳後，立刻引來不少網友觀看，也有人讚嘆留言，「我家的一拿起就不知道飛去哪了」、「這個厲害，都不會躲！」、「我都還沒插電，拿出來就全跑光了」、「代言貓王！」、「 我家的會嚇到挫賽！」、「本王吃飯皇帝大！管你吸吸吸」、「最新廣告代言？」、「別人家的貓...」、「主子表示：我先吃在說貓奴你繼續吸」。

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