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連假上班心情差...牠卻「開飛機耳燦笑」　網一句話突破盲點

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連假上班牠燦笑，網一句話突破盲點。（圖／有點毛毛的／‎網友Ruei Ling提供）

▲飼養在公司裡的狗狗看到有人來陪牠，臉上笑得超開心！（圖／有點毛毛的／‎網友Ruei Ling提供）

寵物小組／綜合報導

端午三日連假如果要上班，心情真的會很低落，但對於「某些人」來說，他們可開心了！‎網友Ruei Ling上週日要到公司上班，結果車都還沒停好，飼養在公司裡的「大主管」汪星人便坐在大庭中央開飛機耳迎接，而且心情還愉悅到滿臉笑容，一人一犬的內心情緒形成超大反差。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

網友Ruei Ling 9日在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出一張照片並註解，「假日來上班......你怎麼給我笑的那麼開心？」畫面中可見，一隻米白色的米克斯中型犬看到有人來陪牠，開心地走出來熱情迎接，眼睛笑到像個彎彎的月亮，超有戲的模樣彷彿在說，「嘿嘿嘿...你來啦！」

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連假上班牠燦笑，網一句話突破盲點。（圖／有點毛毛的／‎網友Ruei Ling提供）

▲汪：有人帶放風還有食物，爽啦！（圖／有點毛毛的／‎網友Ruei Ling提供）

這張可愛又逗趣的照片不到一日就有1000多名網友按讚，許多人看完都打趣地學狗狗的口吻說，「我等你很久了」、「終於有人來陪我了」、「顆顆～你來惹」、「因為上班的不是我啊，爽」、「我今天要吃雞腿飯」、「有人要帶我去放風，還有給我放飯了」。

另外也有人留言表示，「有人來陪牠，當然開心啊」、「盡職員工」、「食物供應站來了」、「看到你等於看到食物呀」「上班有人迎接真好」、「真心實意的看到你，笑的很真誠」、「牠不知道是假日，單純喜歡你來，嘻嘻」、「歡迎來上班，這是上班動力」、「看到喜歡的人來了當然開心啊」。ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： Ruei Ling‎有點毛毛的米克斯假日上班

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