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虎斑貓「站哨」左搖右晃狂度估！　一旁橘貓趴著睡死：菜鳥加油

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寵物小組／採訪報導

網友伊森黃日前在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」貼出一則短片，只見有隻虎斑貓立正坐好，就像在站崗一樣，不過牠卻一直左搖右晃，原來是在打瞌睡！虎斑喵辛苦的睡姿和隔壁熟睡的橘貓形成對比，可愛的午後「度估」也萌翻不少網友的心。

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▲▼ 貓咪「站哨」坐著打瞌睡。（圖／網友伊森黃授權提供）

▲ 貓咪「站哨」坐著打瞌睡。（圖／網友伊森黃授權提供）

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影片中，遠遠就能看見2隻萌喵的身影，其中，虎斑喵坐得直挺挺，似乎正在執行站哨任務，不過牠的身體卻一直左搖右晃，鏡頭拉近一看才發現，原來牠正在打瞌睡！虎斑喵十分堅持不像橘貓一樣趴睡，寧肯坐著搖來搖去也不妥協，讓人覺得可愛又固執。伊森黃接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，常常在休息站看到貓咪們，也常開罐請客，這天剛好買完東西打算找牠們，碰巧看見這有趣的一幕，決定錄下來分享給大家欣賞！

▲▼ 貓咪「站哨」坐著打瞌睡。（圖／網友伊森黃授權提供）

▲▼喵們很常霸佔機車睡大頭覺。（圖／網友陳佳嫻授權提供）

▲▼ 貓咪「站哨」坐著打瞌睡。（圖／網友伊森黃授權提供）

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影片上傳後，立刻有不少網友認出這對休息站的明星貓，也有人逗趣留言表示，「站哨站到睡著」、「不倒喵？」、「侯～站哨偷睡」、「現在是輪他站崗，旁邊在補眠」、「大哥⋯我昨晚站02-06換你站哨了吧⋯⋯我快受不了」、「一看就知道一個待退一個菜鳥」、「睡著站覺之術」、「說不定在保護女友呢！」。 

▼更多精彩影音。

關鍵字： 貓咪打瞌睡睡覺休息站橘貓虎斑貓站崗站哨

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