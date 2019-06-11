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主人要牽手傲嬌汪秒甩開　12秒影片完美詮釋「女朋友森77」

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寵物小組／綜合報導

女朋友跟你鬧脾氣的時候，是不是覺得束手無策啊？飼主林庭安家中飼養一隻可愛的米克斯黑嘴黃，個性傲嬌的牠這天不知道怎麼了，躺在床上且霸占電風扇動也不動，彷彿是生氣了一樣，而且當主人想跟狗狗握手時，對方甚至直接甩開，逗趣又可愛的模樣笑翻許多網友！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主林庭安在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出一段影片並打趣註解，「女朋友生氣的樣子？」畫面中可以看到，汪星人躺在出風口，完全霸占了電風扇；只見牠一被主人握手，下秒立刻甩開，但甩開之後又默默地放在主人面前，超有個性的舉動簡直完美詮釋女友生氣的模樣。

傲嬌汪完美詮釋「女朋友森77」！（圖／有點毛毛的／飼主林庭安提供）

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▲狗狗鬧脾氣怎麼跟女友一模一樣XDD（圖／有點毛毛的／飼主林庭安提供）

傲嬌汪完美詮釋「女朋友森77」！（圖／有點毛毛的／飼主林庭安提供）

▲飼主透露，愛犬的個性跟貓很像，時常沒來由的發脾氣。（圖／有點毛毛的／飼主林庭安提供）

影片在網路上曝光後，不到一日就累積了900多名網友按讚，許多人看完都在底下紛紛留言笑說，「這形容得很貼切哈哈」、「汪：不要碰我啦」、「跟我生氣的時候一樣耶哈」、「這位女友不好惹」、「你女朋友毛很多欸XDD」、「還不快拿食物出來」。

林庭安透露，愛犬的個性有點像貓咪，那天不知道在氣什麼？面對有網友笑說，「還不趕快用肉肉賠罪！」飼主對此則回覆，「牠吃很多了，快變成小胖子了哈哈！重點牠還擋著我的電風扇。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

更多精采影音：

關鍵字： 林庭安有點毛毛的傲嬌汪米克斯女朋友

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