影／散步遇空襲！二哈遭烏秋「連環巴頭」　牠淚眼找媽討拍

寵物小組／綜合報導

「我只是散個步，這樣也錯了嗎？」住在苗栗的哈士奇歐爸這天跟家人出們散步，沒想到卻在途中遭遇空襲！原來是2隻護子心切的鳥父母一看到有外人靠近鳥巢，立刻展開猛烈攻擊，這讓無辜遭殃的歐爸最後實在忍不住了，朝著馬麻的方向小跑步，彷彿在討救兵一樣。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主蔡玉秋日前在臉書「哈士奇俱樂部」分享一段影片並註解，「散布散到被鳥追...」畫面中可以看到，哈士奇歐巴散步到一半，沒想到突中竟被空襲；只見空中有鳥兒不斷來回，攻擊正在散步的歐巴，而歐巴被突襲後也滿臉問號，不知自己犯了什麼錯，但脾氣很好的牠則不當一回事快走離去。

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▲哈士奇歐巴散步遭遇「空襲」！（圖／網友蔡玉秋提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲歐爸特別愛小孩子，只要有小朋友來，牠就會湊過去一直聞。（圖／網友蔡玉秋提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



許多網友看完影片後紛紛在底下留言說，「太好笑了，也好可愛啊」、「看了感覺好痛」「當爸媽的心情，大家都一樣想保護小孩」、「好心疼阿...」、「這畫面值得珍藏喔」、「歐爸脾氣好好」、「連鳥都欺負，來我秀秀」、「這隻鳥對二哈有什麼深仇大恨嗎？」

有網友看完影片後提醒，那應該是台語俗稱的「烏秋」，可能附近有鳥巢，而烏秋為了保護寶寶們才會攻擊歐巴。而有些烏秋在繁殖期甚至還會追人，如果遇到了就只能盡量避開那個地方。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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