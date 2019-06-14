想參加畢業典禮　女兒「一句話」讓媽自嘲：當不是親生就好

▲姐姐要狗狗陪同參加畢業典禮！（圖／網友陳雅玲授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

桃園飼主陳雅玲原本要像其他家長一樣買花送給畢業的女兒，誰知女兒堅持把錢省下來，拿去買米克斯「阿醜」的零食，還叫家人不用來參加畢業典禮，只要帶阿醜在校門口等就好，因為想讓愛犬一起參與重要的時刻，讓她聽完苦笑說，「原來我的地位那麼低！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲姐姐曾反對養狗，沒想到現在卻最黏狗狗，根本是刀子嘴豆腐心啊！

陳雅玲提到，「女兒當初反對養狗，誰知現在最黏阿醜的就是她！」姐姐平日會牽狗狗去倒垃圾或大小便，也會幫忙訓練指令，看到阿醜趴在家人身邊，還會故意把牠抱過去，想獨自霸佔狗狗的愛。不僅如此，姐姐還有嚴重的「吸狗成癮症」，完全就是標準的狗奴才。

▲阿醜是幸福的毛小孩。

有趣的是，姐姐步出校門後看到阿醜，就興奮地一把抱住，還要家人幫忙拍照，完全不把馬麻放在心裡。陳雅玲只好用玩笑話自我安慰，「就當做不是親生的，失落感就不會那麽重，不過看到女兒這麼疼愛阿醜很是欣慰。」

▲汪：人家可是被姐姐捧在手心的！

照片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」網友們看了紛紛表示，「好貼心的姐姐」、「事實證明阿醜地位比馬麻高」、「姊姊好懂事」、「姊姊快出來，阿醜要祝你畢業快樂」、「女兒一定是希望阿醜能參與她人生最重要的時刻」、「阿醜有個好姊姊」、「姊姊貼心！疼阿醜，好棒。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲阿醜：弟弟～我來監督你念書了！

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